بلباو (إسبانيا) : أهدر باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب نقطتين ثمينتين بتعادله السلبي مع مضيفه أتلتيك بلباو الاسباني الأربعاء على ملعب سان ماميس في بلباو، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وفرض باريس سان جرمان أفضليته على مجريات المباراة من البداية حتى النهاية على الرغم من الغيابات الكثيرة في صفوفه أبرزها لصاحبي الكرتين الذهبيتين لافضل لاعب في العالم عثمان ديمبيليه وفي افريقيا الظهير المغربي أشرف حكيمي بسبب الاصابة.

وخلق سان جرمان العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل حيث تناوب مهاجموه على إهدارها، فيما تألق الحارس الدولي أوناي سيمون في التصدي لبعضها، وحرمت العارضة الدولي برادلي باركولا في إحداها من هز الشباك.

وهو التعادل الاول لباريس سان جرمان هذا الموسم مقابل اربعة انتصارات وخسارة واحدة فرفع رصيده الى 13 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف شريكه السابق في المركز الثالث بايرن ميونيخ الالماني الفائز على ضيفه سبورتينغ البرتغالي 3 1 الثلاثاء في افتتاح الجولة.

في المقابل، حقق اتلتيك بلباو تعادله الثاني مقابل فوز واحد وثلاث هزائم فرفع رصيده الى خمس نقاط في المركز الثامن والعشرين.

وكان التهديد الاول باريسيا بتسديدة زاحفة لوارين زائير إيمري من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن (4).

وتلقى لاعب الوسط الدولي الاسباني فابيان رويس كرة عرضية خلف المدافعين فهيأها لنفسه على صدره وسددها من داخل المنطقة فوق العارضة (19).

وأنقذ حارس المرمى الروسي لفريق العاصمة ماتفي سافونوف الذي لعب أساسيا بسبب اصابة حارس المرمى لوكا شوفالييه، مرماه من هدف بابعاده ركلة حرة جانبية لأليكس بيرينغوير الى ركنية (31).

وتوغل باركولا داخل المنطقة من الجهة اليسرى وتلاعب بمدافعين قبل ان يمرر كرة عرضية الى رويس الذي هيأها لنفسه وسددها بعيدا عن الخشبات الثلاث (37).

وتلقى سيني مايولو كرة خلف الدفاع وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها بجوار القائم الايمن (41).

وكانت أخطر فرصة لمايولو من مسافة قريبة جدا اثر تلقيه عرضية من زائير ايمري ابعدها سيمون الى ركنية (45).

وتابع سيمون تألقه مطلع الشوط الثاني بتصديه لتسديدة مايولو من داخل المنطقة اثر تمريرة للدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (49)، وثانية لزائير إيمري من داخل المنطقة (53).

وحرمت العارضة باركولا من هز الشباك بردها تسديدته القوية من داخل المنطقة بعد مجهود فردي رائع (65).