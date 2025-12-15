مانشستر (المملكة المتحدة) : تواصلت عقدة مانشستر يونايتد مع بورنموث الذي فرض التعادل على مضيفه 4 4 الإثنين في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ولم يتمكن "الشياطين الحمر" من الفوز على بورنموث في آخر خمس مباريات ضمن الدوري، مع خسارتهم مرتين أيضا.

واعتقد الجمهور في ملعب أولد ترافورد أن فريقه حقق "ريمونتادا" في الشوط الثاني، حين حوّل البرتغالي برونو فرنانديش بركلة حرة مباشرة رائعة (77) والبرازيلي ماتيوس كونيا من هجمة مرتدة (79) تأخر يونايتد 2 3 إلى تقدم 4 3، لكن الضيوف حرموهم من نقاط ثلاث.

وتبادل الفريقان التقدم أربع مرات، فبدأ يونايتد عبر العاجي أماد ديالو (13) قبل معادلة الغاني أنطوان سيمينيو (40)، لكن البرازيلي كازميرو أعاد التقدم لأصحاب الأرض (45+4).

وفي الشوط الثاني تقدّم بورنموث خلال سبع دقائق، بعد أن عادل البرازيلي إيفانيلسون أولا (46) وسجّل ماركوس تافيرنييه الثالث للضيوف (52).

وعاد يونايتد عبر قائده فرنانديش (77) ثم تقدم للمرة الثالثة عبر كونيا (79)، إلا أن البديل الفرنسي إيلي جونيور كروبي رفض منح يونايتد النقاط الثلاث وعادل النتيجة (84).

وكان يمكن ليونايتد أن يعادل الأرقام مع تشلسي، لكنه اكتفى برفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن الـ"بلوز" الرابع، في حين حصد بورنموث نقطته الـ21 في المركز الثالث عشر.

وهذه المباراة الثانية تواليا التي يسجل فيها يونايتد أربعة أهداف، بعد فوزه على ولفرهامبتون، لكنها العاشرة تواليا التي يفشل فيها في الحفاظ على نظافة شباكه، بل الأولى التي يتلقى فيها أربعة أهداف منذ أيار/مايو الماضي.

وكان ديالو السبّاق بالتهديف من مسافة قريبة جدا بعد خطأ بالتعامل مع كرة عرضية من الحارس الصربي دجوردجي بيتروفيتش (13)، قبل أن يعادل سيمينيو بعد انطلاقة على الجهة اليمنى (40).

وتقدم يونايتد مرة ثانية برأسية كازيميرو إثر ركنية نفذها فرنانديش (45+4).

لكن بورنموث فاجأ الضيوف بداية الشوط الثاني بهدف سريع بهدف إيفانيلسون إثر تمريرة بينية من تافارنييه (46) الذي سجل بنفسه الثالث من ركلة حرة مباشرة (52).

وبنفس الطريقة، عادل فرنانديش النتيجة (77) قبل أن يخطف كونيا الرابع مستفيدا من عرضية البديل السلوفيني بنجامين شيشكو التي ارتطمت بالدفاع وتهيأت أمام البرازيلي تابعها في الشباك (79).

إلا أن الفرحة لم تستمر سوى خمس دقائق حين عادل كروبي الذي دخل قبل دقيقة من هدف كونيا، النتيجة بتسديدة قريبة (84).