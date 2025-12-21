إيلاف من الرباط: بعد شوط أول متوتر وتسرع لافت لمحاولة حسم الأمور مبكراً، تمكن ‌منتخب المغرب من العودة بوجهه الحقيقي في الشوط الثاني ليحقق الفوز على نظيره منتخب جزر القمر 2-0 في افتتاح منافسات كأس الأمم ‌الإفريقية لكرة القدم في نسختها 35 ⁠اليوم الأحد.

وعلى استاد مولاي عبد الله في الرباط وفي حضور ‌ولي عهد المغرب، افتتح المغرب التسجيل عبر إبراهيم دياز في الدقيقة 55 بعد تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء من سفيان أمرابط سيطر عليها نصير مزراوي قبل أن يمررها لدياز الذي سددها مباشرة ⁠في شباك حارس جزر القمر.

وضاعف المغرب تقدمه في الدقيقة 74 عندما أرسل أنس صالح الدين تمريرة ‌رائعة لزميله أيوب الكعبي الذي لعبها بضربة خلفية مزدوجة تكشف عن مهارة اللاعب في الشباك.

وظهر منتخب جزر القمر بصوة رائعة تكتيكياً ودفاعياً، مع شن بعض الهجمات المرتدة الخطيرة، الأمر الذي أعطى الملايين من عشاق الكرة الافريقية انطباعاً ايجابياً عن كرة القدم في جزر القمر، على الرغم من نقص الخبرات، والمشاركة للمرة الثانية فقط في التحدي القاري.

وتصدر المغرب ‌المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بينما ظلت جزر القمر بدون رصيد، وستلعب مالي أمام زامبيا الإثنين ضمن منافسات المجموعة ذاتها.