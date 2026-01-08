جدة : ضرب ريال مدريد موعدا للمرة الرابعة تواليا مع غريمه برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، وذلك بعد تخطيه جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي 2 1 الخميس في مدينة جدة السعودية.

سجّل هدفي "الملكي" الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (2) والبرازيلي رودريغو (55)، فيما حمل هدف "روخيبلانكوس" الوحيد توقيع السويدي ألكسندر سورلوث (58).

وبلغ فريق المدرب شابي ألونسو نهائي النسخة الثانية والأربعين من الكأس السوبر، ضاربا بذلك موعدا الأحد مع برشلونة للمرة الرابعة تواليا، بعدما التقيا في نهائي 2023 (فاز برشلونة 3 1) و2024 (فاز ريال 4 1) و2025 (فاز برشلونة 5 2).

ويبحث الريال عن لقبه الأول بقيادة ألونسو والرابع عشر في السوبر، الرابع في البطولة منذ اعتماد نظامها الجديد في 2020 بمشاركة أربعة فرق هي بطلي الدوري والكأس المحليين ووصيفيهما.

وقد استضافت السعودية النسخة الافتتاحية عام 2020 في جدة، ثم انتقل التنظيم إلى الرياض في نسخات 2022 و2023 و2024، قبل العودة إلى جدة في العام الماضي، علما أن نسخة 2021 أقيمت في الأندلس بإسبانيا.

افتتح فالفيردي التسجيل بتسديدة قوية ورائعة من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، استقرت إلى يمين الحارس السلوفيني لأتلتيكو يان أوبلاك (2).

وكاد رودريغو يضاعف النتيجة، لكن تسديدته الضعيفة من مسافة قريبة تصدى لها أوبلاك، وذلك بعد مجهود فردي من البرازيلي تخطى على إثره لاعبين في طريقه لتوغُل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى (28).

وأضاع البرازيلي فينيسيوس جونيور غير المراقب فرصة على طبق من ذهب، بعدما تلقى عرضية متقنة حوّلها برأسية من داخل منطقة الياردات الستة علت المرمى (29).

وتسلّم أتلتيكو زمام المبادرة في الدقائق الموالية، فسدّد أليكس بايينا كرة من على مشارف منطقة الجزاء، تصدّى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (32).

وتعملق كورتوا مجددا بتصديه ببراعة لرأسية سورلوث من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية (33).

وأضاع سورلوث غير المراقب بغرابة شديدة فرصة منح فريقه التعادل، بعدّما حوّل برأسية إلى فوق المرمى المشرّع أمامه من داخل منطقة الياردات الستة، كرة عرضية من الجهة اليمنى (35).

ونجح كورتوا في الحفاظ على نظافة شباكه بتصديه لتسديدة بايينا من على مشارف منطقة الجزاء، ببراعة، مانحا فريقه التفوّق مع نهاية الشوط الأول (40).

ومرر فالفيردي كرة بينية تخطى رودريغو على إثرها البديل الفرنسي روبان لو نورمان وانفرد، من دون أن يجد صعوبة في إيداعها المرمى (55).