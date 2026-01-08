الكويت : أحرز باريس سان جرمان كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم بفوزه على مرسيليا بركلات الترجيح 4 1 بعد تعادلهما 2 2 في الوقت الأصلي، الخميس على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وفرض الحارس لوكاس شوفالييه نفسه نجما لـ"كلاسيكو" الكرة الفرنسية بتصديه لركلتي الدنماركي ماثيو أورايلي والعاجي حميد تراوري، وقاد فريقه لإحراز لقبه الأول في العام الحالي.

وتقدّم سان جرمان بفضل عثمان ديمبيليه (13)، وأدرك الإنكليزي مايسون غرينوود التعادل لمرسيليا (76) الذي تقدم مجددا بهدف عكسي سجله المدافع الإكوادوري وليام باتشو بالخطأ في مرمى فريقه تحت ضغوط من الغابوني بيار إمريك أوباميانغ (87). وعادل البديل البرتغالي غونسالو راموش الكفة لصالح نادي العاصمة بتسديدة من مسافة قريبة (90+5).

وفاز سان جرمان بالنسخة الـ12 من الـ13 الأخيرة لكأس الأبطال، حيث كان ليل الوحيد الذي تمكن من خرق هيمنته بفوزه عليه 1 0 عام 2021.

ورفع نادي العاصمة عدد ألقابه في المسابقة إلى 14 في المواجهة الـ111 مع مرسيليا في مختلف المسابقات.

وحصد باريس سان جرمان في 2025 تقريبا كل الألقاب الممكنة: الدوري الفرنسي متقدما بفارق 19 نقطة عن مرسيليا، كأس فرنسا، دوري أبطال أوروبا، الكأس السوبر الأوروبية، كأس إنتركونتيننتال، وحتى آخر نسخة من كأس الأبطال التي فاز بها العام الماضي في الدوحة أمام موناكو، فيما لم يفلت منه سوى لقب كأس العالم للأندية الذي خسره في النهائي أمام تشلسي الإنكليزي.

وزج الإسباني لويس إنريكي مدرب النادي الباريسي بلاعب الوسط وارن زائير إيمري بدلا من الجناح المغربي أشرف حكيمي الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية، فيما وقف الحارس شوفالييه بين الخشبات الثلاث. وبخلاف ذلك، فهو الفريق نفسه الذي سحق إنتر الإيطالي 5 0 في نهائي دوري أبطال أوروبا.

بالنسبة لمارسيليا، عاد الجزائري أمين غويري إلى خط الهجوم بعد طول انتظار، ليلعب إلى جانب البرازيلي إيغور بايشاو والإنكليزي غرينووود.

وبكّر سان جرمان في التسجيل بعد خطأ فادح من دفاع النادي الجنوبي في تشتيت الكرة لتصل إلى ديمبيليه المتربص داخل المنطقة، لعبها ساقطة فوق الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي (13).

وهو الهدف الثاني لديمبيليه، المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في كأس الأبطال بعدما كان سجل هدف الفوز على موناكو في الموسم الماضي.

وحصل مرسيليا على ركلة جزاء بعدما عرقل شوفالييه المهاجم غرينوود الذي نفذها بنفسه بنجاح (76).