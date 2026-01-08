الرباط : شدد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الخميس في الرباط على أن منتخب "أسود الأطلس" لن يتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "باللاعبين فقط".

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الكاميرون في الدور ربع النهائي: "هناك ضغط كبير، والجميع يشعرون به من لاعبين وجهاز فني، ونحن من وضعه بنتائجنا الرائعة في السنوات الاخيرة ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا، ونحن بحاجة الى تشجيعات جماهيرنا، فلن نفوز باللقب باللاعبين فقط".

واضاف "جميع المنتخبات المشاركة تملك لاعبين رائعين ومدربين جيدين وليس هناك فرق بيننا، لكن نحن نملك جمهورا عظيما يجب ان يواصل مساندتنا حتى الرمق الاخير على غرار ما فعله في المباراتين الاخيرتين عندما شعر باننا نعاني من الضغط وساعدونا".

وتابع "عندما نرى البطولة ومباريات القمة التي يتضمنها الدور ربع النهائي ومواجهتنا للكاميرون الغنية عن التعريف، نعي بأن المهمة لن تكون سهلة. سنواجه منتخبا كبيرا حمل افريقيا لفترة طويلة وستكون مواجهته قوية ونأمل ان نقدم عرضا جميلا يشرف كرة القدم الافريقية، سنخوضها بالهدف والطموح ذاته وهو بلوغ ابعد نقطة".

واردف قائلا "الثقة والمعنويات والتركيز عوامل مهمة وفي هذا المستوى كل خطأ يدفع ثمنه غاليا ولا يغتفر، سنلعب بأسلوب لعبنا وسنحاول خلق الكثير من الفرص ونأمل في استغلالها".

وعن العقدة الكاميرونية حيث لم يفز أسود الأطلس سوى مرة واحدة على "الأسود غير المروضة"، قال "الماضي هو الماضي، اليوم المنتخب المغربي تغير كثيرا ونحن من حسم المواجهة الأخيرة" في اشارة الى الانتصار بثنائية حكيم زياش في شتاء عام 2018 في تصفيات الكاس القارية.

وأوضح "الكاميرونيون متحمسون لانهم لم يتأهلوا الى المونديال وسيبذلون كل ما في وسعهم للفوز، يلعبون كرة قدم جميلة، ونحن متواضعون وسنركز على روح الفريق والموهبة ولاعبينا الجيدين، والأهم أنهم يجب أن يكونوا في قمة مستواهم".

واشار الركراكي الى ان جميع اللاعبين متاحين لخوض مواجهة الغد، موضحا ان الطاقم الطبي يبذل كل ما في وسعه لتجهيز سفيان أمرابط الذي يعاني من اصابة في الكاحل "سنرى اذا كان سيبدأ أو سندفع به بديلا".

الماضي لا يضمن المستقبل"

وعلق مدرب الكاميرون دافيد باغو على عقدة منتخب بلاده للمغرب وتفوقه على المنتخبات المضيفة في تتويجاته الخمسة حتى الان باستثناء نسخة 2017 عندما تعادلت مع الغابون سلبا.

قال "الماضي لا يضمن الحاضر والمستقبل، لاسيما في كرة القدم، قد يكون لديك منتخب ناجح البارحة لكنه يفشل اليوم ولا يحقق النصر ويتعرض للنقد، التفوق الكاميروني على المغرب ليس قاعدة لقد حدث الكثير منذاك وبالنظر الى ما حققه المنتخب المغربي لا يمكن ان نقول او نجزم بان الكاميرون مرشحة لتحقيق الفوز، نحن ندرك ان المقابلة ستكون صعبة ضد منتخب ممتاز وسنحاول الدفاع عن حظوظنا امام المغرب المرشح الابرز للقب".

واضاف "حتى الان اثبت منتخب المغرب انه قوي ويتصدر المنتخبات الافريقية في التصنيف العالمي وليس من السهل إقصاؤه، لدينا لاعبون في المستوى يودون ان يكتبوا أسماءهم بحروف من ذهب على سجلات الكرة الافريقية. العامل النفسي هو الذي سيكون حاسما".

واردف قائلا "سنواجه منتخبا كبيرا، والتفاوت موجود واللاعبون المغاربة مهرة ومنتخب بلادهم لم يخسر على ملاعبه منذ وقت طويل وسنطلب من لاعبينا ان يقدموا افضل ما عندهم، والكاميرونيون معرفون ببسالتهم وشجاعتهم حتى وان كانوا يقفون امام جبل سيحاولون تسلقه".