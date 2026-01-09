بريزبين (أستراليا) : أرسلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب، رسالة قوية قبيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، بتغلبها على الأميركية ماديسون كيز السابعة 6 3 و6 3 الجمعة في طريقها لبلوغ نصف نهائي دورة بريزبين لكرة المضرب (500 نقطة).

ويكتسي الفوز بعدا ثأريا بالنسبة لسابالينكا التي كانت قد انهزمت على يد كيز قبل عام في نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى.

وخاضت كيز المباراة بعد 24 ساعة من فوزها الماراثوني الذي استغرق ثلاث ساعات على الروسية دايانا شنايدر، واضطرت لارتداء رباط قوي على فخذها.

وقالت سابالينكا التي تسعى لتحقيق لقبها الثالث في ملبورن خلال أربع سنوات عندما تنطلق البطولة في 18 الجاري، إن دورة بريزبين تساعدها على استعادة مستواها قبل أولى البطولات الكبرى لهذا العام.

وأضافت "أحاول فقط تطبيق ما كنت أعمل عليه خلال فترة الإعداد، مثل التقدم نحو الشبكة".

وتابعت "كنت أركز على إرسالي، ويبدو أنه أصبح أفضل قليلا. أحاول فقط خوض بعض المباريات، وتحقيق الانتصارات، واستعادة الإيقاع مرة أخرى".

وتلتقي سابالينكا في دور الأربعة، التشيكية كارولينا موخوفا بعد أن فاجأت الأخيرة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة وتغلبت عليها 6 2 و2 6 و6 4.

وسبق أن فازت موخوفا في آخر ثلاث مباريات جمعتها بسابالينكا، على الرغم من أن آخر مواجهة تعود إلى 2024 خلال دورة الصين المفتوحة.

وقالت موخوفا "إذا عدنا إلى مباراة قبل عام ونصف، فنحن كلاعبتين مختلفتين عما كنا عليه سابقا".