سيدني : تحدّت إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميا، الجماهير الاسترالية وسحقت صاحبة الارض مايا جوينت بنتيجة 6 1 و6 1 في 58 دقيقة فقط الجمعة، ومنحت بولندا التقدم في ربع نهائي كأس يونايتد لكرة المضرب في سيدني.

وتُعتبر جوينت ابنة الـ 19 ربيعا موهبة صاعدة في عالم الكرة الصفراء، إلّا أنها لم تصمد أمام شفيونتيك، المتوجة بست بطولات كبرى، التي لقّنتها درسا قاسيا في فنون كرة المضرب.

وستكون شفيونتيك (24 عاما) من بين المرشحات الأبرز للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 18 كانون الثاني/يناير، وقد أثبتت جدارتها بهذا الفوز، محققة بذلك انتصارها الثالث تواليا.

ويواجه هوبرت هوركاتش نظيره الأسترالي أليكس دي مينور في منافسات فردي الرجال، حيث تتنافس بولندا وأستراليا على التأهل لمواجهة الولايات المتحدة، حاملة اللقب، في نصف النهائي.

وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين بلجيكا وسويسرا.