الرباط : فرض مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي أماد ديالو نفسه سريعا كأحد أبرز لاعبي منتخب بلاده ساحل العاج في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في المغرب، بفضل عروض لافتة يأمل في استمرارها لفك عقدة مصر منافسته في ربع النهائي السبت في أغادير.

في سن الثالثة والعشرين وفي أول مشاركة قارية له بألوان الفيلة منذ مباراته الدولية الاولى عام 2021، خطف ديالو الذي غاب عن النسخة الاخيرة في بلاده عندما توجت ساحل العاج باللقب بسبب إصابة في الركبة، الأضواء أكثر من غيره في صفوف الفيلة.

هز الشباك في مبارياته الثلاث التي لعبها أساسيا حتى الآن في البطولة ضد موزامبيق والكاميرون في دور المجموعات وبوركينا فاسو في ثمن النهائي، وتوج بجوائزها الثلاث لأفضل لاعب فيها، كما صنع هدفا في المباراة ضد خيول بوركينا فاسو.

بات أول لاعب عاجي يسجل هدفا ويصنع آخر في المباراة نفسها بأحد الأدوار الإقصائية للكأس القارية منذ أن فعلها يايا توريه عام 2012، حسب شبكة أوبتا للاحصائيات.

كما أصبح أول إيفواري يسجل 3 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من البطولة القارية، منذ الأسطورة ديدييه دروغبا الذي وقع على إنجاز شخصي مماثل في نسخة 2012 في الغابون وغينيا الاستوائية.

ويأمل ديالو الذي دخل بديلا في المباراة الاخيرة في دور المجموعات ضد الغابون، في مواصلة شهيته التهديفية لفك العقدة التاريخية أمام الفراعنة.

قال "منتخب مصر قوي وصاحب تاريخ كبير، ويضم لاعبين كبار مثل محمد صلاح الذي نعرفه جيدا. نعلم أن مصر تُعد العقدة التاريخية لساحل العاج وعرفت كيف تفرض أسلوبها في العديد من المناسبات القارية، لكن المعطيات تغيرت في الوقت الراهن وهذا جيل جديد"، مشيرا الى أن الاستعدادات جارية لمباراة يدرك الجميع حجم صعوبتها.

على أرض الملعب، يلعب ديالو أساسًا كجناح أيمن، وهو مركزه المفضل، لكن نشاطه لا يقتصر على الجهة اليمنى، فهو غالبًا ما يتجه نحو العمق، يشارك في بناء الهجمات ويتقدم نحو المرمى.

وأضاف "نملك جودة كبيرة في الهجوم بإمكانيات فنية عالية وقدرات هجومية كبيرة، ما يمنح المنتخب ثقة إضافية قبل خوض هذا الموعد القوي الذي سنستعد له بشكل جيد. سندخله بروح كبيرة من التواضع والتركيز، كما فعلنا أمام بوركينا فاسو".

يشغل دورًا هجوميًا يجمع بين الجناح وصانع الألعاب، ما يمنحه القدرة على التأثير في مجريات اللعب في مناطق عدة، ويعول عليه المدرب إيمرس فاي للتتويج باللقب الثاني تواليا والرابع في تاريخ مشاركات ساحل العاج في العرس القاري.

في مواجهة موزامبيق، سجّل الهدف الحاسم الذي منح كوت ديفوار بداية مثالية في مشوارها. وبعد أيام، كرر تألقه أمام الكاميرون (1 1)بمنحه التقدم لمنتخب بلاده، مؤكدا تأثيره الهجومي. وفي ثمن النهائي امام بوركينا فاسو (3 0)، افتتح التسجيل وصنع الهدف الثاني للمهاجم الواعد للايبزيغ الالماني يان ديومانديه.

هدف غير مسبوق

وُلد في أبيدجان، وانتقلت عائلته إلى إيطاليا عندما كان في العاشرة من عمره.

بدأ ممارسة كرة القدم في فرق الناشئين بمدينة باركو قرب روما، قبل أن يلفت أنظار مدربي مركز التكوين في نادي أتالانتا بيرغامو.

تألق في فرق الشباب التابعة للنادي اللومباردي، وخاض أول مباراة له في الدوري الإيطالي مع أتالانتا عام 2019 وهو في السابعة عشرة من عمره عندما دخل بديلا للسلوفيني جوزيب إيليتشيتش وساهم في الفوز الكبير لفريقه بتسجيله أول هدف له في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 7 1، وأصبح أول لاعب من مواليد عام 2002 يسجل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في إشارة قوية إلى بزوغ نجم جديد في كرة القدم الأوروبية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أعلن مانشستر يونايتد عن ضمه في صفقة قُدرت بـ25 مليون يورو إضافة إلى 15 مليون يورو كحوافز.