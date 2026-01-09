طوكيو : تعهد كازويوشي ميورا الجمعة بإثبات أنه ما زال يمتلك المهارة اللازمة رغم بلوغه سن الـ 58 عاما، وذلك مع استعداد المهاجم الدولي الياباني السابق لموسمه الاحترافي الحادي والأربعين.

وانضم ميورا، المكنى بـ "الملك كازو"، إلى فريق فوكوشيما يونايتد، أحد فرق الدرجة الثالثة، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قبل انطلاق الموسم الجديد مطلع شباط/فبراير المقبل.

وقال المهاجم، الذي سيبلغ 59 عاما الشهر المقبل، إنه يريد ردّ ثقة فريقه الجديد به من خلال تسجيل الأهداف وصناعتها.

وأضاف للصحافيين خلال تقديمه الرسمي في طوكيو "قد يسجل المهاجمون أهدافا غزيرة أو قد يمرون بفترات جفاف تهديفي، ويجب أن يكون لديك دائما صورة ذهنية عن تسجيل الأهداف".

وأضاف "من الصعب تحديد هدف مُعين، لكني بالتأكيد أرغب في تسجيل الأهداف وصناعتها".

وتابع "أودّ أن أراوغ على الجناح الأيسر وأرسل عرضيات متقنة".

استهل ميورا مسيرته الاحترافية عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، ولعب أيضا لعدة أندية في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال.

ساهم في وضع كرة القدم اليابانية على الخريطة العالمية عندما انطلق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993.

قضى الموسم الماضي مع أتلتيكو سوزوكا من الدرجة الرابعة، حيث شارك في ثماني مباريات من دون أن يُسجل أي هدف، وهبط الفريق إلى دوريات الدرجات الأدنى بعد احتلاله المركز قبل الأخير في الترتيب وخسارته في مباراة فاصلة.

وظهر ميورا، مرتديا بدلة أنيقة وشعره الرمادي الداكن مُصفف بعناية، وقال إنه يريد "تقديم إضافة" لفريقه الجديد.

وأردف "حيث ألعب، لا يتغيّر التحدي".

واستطرد قائلا "أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لخوض هذا التحدي".

انتقال ميورا إلى فوكوشيما يُعيده إلى "جي ليغ"، أعلى ثلاث درجات في كرة القدم اليابانية، للمرة الاولى منذ خمس سنوات.

شارك للمرة الأولى مع منتخب "الساموراي" عام 1990، لكنه استُبعد بشكلٍ مفاجئ من تشكيلة الفريق في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم عام 1998، رغم تسجيله 55 هدفا في 89 مباراة دولية.