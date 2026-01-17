مدريد : حقق ريال مدريد انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا بتخطيه ليفانتي 2 0 السبت ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك على ملعب سانتياغو برنابيو الذي ضجّ بصيحات استهجان مشجعي "الملكي" على أداء لاعبي فريقهم مؤخرا.

ورفع ريال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة موقتا مع برشلونة المتصدر الذي يحلّ ضيفا على ريال سوسييداد الأحد.

أحرز الفرنسي كيليان مبابي (58) وراوول أسنسيو (65) هدفي المباراة.

وعاد ريال إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين تواليا، الأولى في نهائي الكأس السوبر أمام برشلونة 2 3 الأحد، والثانية أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية بالنتيجة عينها في ثمن نهائي الكأس الأربعاء خلال مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أربيلوا خلفا لشابي ألونسو.

وأفضت الخسارتان إلى صبّ مشجعي الريال غضبهم على لاعبيهم في الشوط الأول تحديدا، لا سيّما النجمين الإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، فيما نجا مبابي من صيحات المشجعين الذين هتف بعضهم مطالبا برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

افتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه بعد إعاقته من طرف لاعب ليفانتي أدريان دي لا فوينتي في الدقيقة 58، محرزا هدفه التاسع عشر في الدوري في صدارة الهدافين، وهو الهدف الـ50 له في 53 ظهور في "لا ليغا".

وأضاف أسنسيو الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة استقرت في الزاوية اليسرى إثر ركلة ركنية نفذها البديل التركي أردا غولر من الجهة اليسرى (65).

وقال أسنسيو بعد نهاية المباراة في تصريح لتلفزيون ريال مدريد "اليوم كان مهما جدا بالنسبة إلينا. أردنا قلب الأمور رأسا على عقب في حضور مشجعينا".

وأضاف "ما حدث في ألباسيتي كان لا يجب أن يحدث. شعرنا بالذنب وأردنا تحسين الأمور. قدّم الفريق أداء جيدا وخاصة في الشوط الثاني".