ملبورن : عوّض الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف ثالثا عالميا، تأخره بمجموعة ليهزم الكندي غابرييل ديالو 6 7 (1/7)، 6 1، 6 4 و6 2، الأحد في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وبلغ زفيريف الدور الثاني في ملبورن للعام العاشر تواليا، وذلك بعد عام واحد من خسارته فرصة إحراز باكورة ألقابه الكبرى على الملعب ذاته، حين سقط أمام الإيطالي يانيك سينر في المباراة النهائية.

غير أن زفيريف عانى كثيرا لتجاوز منافسه البالغ 24 عاما، والذي أحرز أول ألقابه في دورات المحترفين العام الماضي.

وقال زفيريف "إنه لاعب رائع، شاب جدا، موهوب جدا وقوي جدا".

وأضاف "في البداية لم أقدّم أداءً جيدا، ومنحتُه فرصا كثيرة، وكنت متحفظا أكثر من اللازم".

وتابع "لكنني سعيد بالطريقة التي لعبتُ بها في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة، لأنني شعرت أن المستوى الذي قدمته خلالها كان عاليا جدا بالنسبة لي".

وأردف "بالتأكيد هذا أمر إيجابي، لأنك تتعرض للاختبار وتتعرف على موقعك الحقيقي، وتدرك المستوى الذي وصلت إليه، خاصة في اللحظات الصعبة".

وخسر زفيريف إرساله مبكرا ليتأخر 1 4 في المجموعة الأولى، في ظل معاناته مع الإرسال القوي للكندي.

وقاوم الألماني من أجل العودة ونجح في معادلة النتيجة 4 4، إلا أن ديالو حافظ على تماسكه ليحسم المجموعة عبر شوط كسر التعادل.

وردّ زفيريف بقوة في المجموعة الثانية، فتقدم سريعا 4 0 مظهرا تفوقا واضحا في طريقه لحسمها، قبل أن يستغل تراجع منافسه وتراكم أخطائه ليفرض سيطرته أيضا في المجموعة الثالثة.

وكسر زفيريف إرسال منافسه في الشوط الافتتاحي من المجموعة الرابعة، ما مهّد طريقه لحسم المباراة لصالحه.

ويلتقي زفيريف في الدور الثاني مع الفائز من مواجهة الأسترالي أليكس بوبيرين (49 عالميا) والفرنسي ألكسندر مولر (50).

وكان الألماني قد أنهى الموسم الماضي بلقب واحد فقط، أحرزه في ميونيخ، بعدما عانى من إصابات أثّرت على مسيرته طوال العام.

وفي حال نجح زفيريف أخيرا في التتويج بلقب ملبورن، خلال مشاركته الأربعين في البطولات الكبرى، سيتقدم ابن الـ28 عاما إلى المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين محاولة قبل الفوز بلقب "غراند سلام".

ويتصدّر هذه القائمة الكرواتي غوران إيفانيسيفيتش، الذي توّج بلقب بطولة ويمبلدون عام 2001 في محاولته الـ48.

ومن جهة أخرى، فاز الأميركي فرنسيس تيافو (29) على الأسترالي جيسون كوبلر 7 6 (7/4)، 6 3 و6 2.

ولدى السيدات، حقّقت التركية زينب سونميز مفاجأة كبيرة بإقصائها الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا (11) بنتيجة 7 5، 4 6 و6 4.

في المقابل، تأهلت الإيطالية جازمين باوليني (7) بعد فوزها على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6 1 و6 2، كما بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (12) الدور التالي بتغلبها على الإسبانية كريستينا بوكسا 6 4 و6 1.