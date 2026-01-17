الدار البيضاء (المغرب) : أحرزت نيجيريا المركز الثالث في النسخة الخامسة والثلاثين من كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب عندما تغلبت على مصر 4 2 بركلات الترجيح أهدر النجمان محمد صلاح وعمر مرموش اثنتين منهما للفراعنة بتعادلهما سلبا في الوقت الأصلي لمباراة الترضية السبت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وبعد 90 دقيقة لم تشهد أي أهداف لجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وفيها أهدر نجما ليفربول صلاح ومانشستر سيتي الإنكليزيين مرموش الركلتين الأولى والثانية اللتين تصدى لهما حارس المرمى ستانلي نوابيلي، فيما سجل رامي ربيعة ومحمود صابر الركلتين الثالثة والرابعة.

في المقابل، أهدر فاروق ديلي باشيرو الأولى لنيجيريا حيث تصدى لها مصطفى شوبير، وسجّل أكور أدامس وسايمون موزيس وأليكس ايوبي وأديمولا لوكمان الركلات التالية.

وكانت الثالثة ثابتة لنيجيريا في ركلات الترجيح بعد خسارتها نهائي الملحق القاري المؤهل إلى الملحق العالمي أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأمام المغرب الأربعاء في نصف نهائي النسخة الحالية.

وهي المرة الثامنة التي تحرز فيها نيجيريا المركز الثالث في ثماني مباريات ترضية في تاريخها حتى الآن بعد أعوام 1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019، علما أنها أنهت نسخة 1976 في المركز الثالث ولكن نظام البطولة كان بدوري المجموعة الموحدة.

في المقابل، خسرت مصر مباراة الترضية للمرة الأولى في أربع مناسبات بعد أعوام 1963 و1970 و1974 عندما أنهتها جميعها في المركز الثالث.

وهي المباراة الثالثة في البطولة تحسم بركلات الترجيح بعد مباراتي مالي وتونس في ثمن النهائي عندما انتهت بالتعادل 1 1 في الوقتين الأصلي والإضافي وابتسمت للأولى، والمغرب ونيجيريا في نصف النهائي بعد تعادلهما سلبا قبل أن يتأهل أسود الأطلس إلى المباراة النهائية وملاقاة السنغال الأحد في الرباط.

ودخلت مصر المباراة في ظل غياب 6 من لاعبيها لأسباب مختلفة، فغاب محمد حمدي وياسر ابراهيم وأحمد أبو الفتوح للإصابة، وحسام عبد المجيد للإيقاف، بينما أوقف الاتحاد الإفريقي للعبة الثنائي مروان عطية وصلاح محسن بسبب سلوك غير رياضي عقب مباراة نصف النهائي التي خسرها الفراعنة أمام السنغال 0 1.

ودفع مدربها حسام حسن بالمهاجم مصطفى محمد أساسيا في الهجوم مع صلاح ومحمود حسن تريزيغيه، وبالثلاثي مهند لاشين وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو في الوسط، وبالحارس شوبير وأمامه في الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة وحمدي فتحي وخالد صبحي، فيما جلس عبد المجيد والحارس محمد الشناوي والمهاجم مرموش على دكة البدلاء.

في المقابل أبقى المدرب المالي لنيجيريا إريك شيل على العديد من الركائز الأساسية على دكة البدلاء أبرزها الهداف فيكتور أوسيمن ولوكمان والقائد ويلفريد نديدي وأليكس إيوبي وفرانك أونييكا.

ومرت أحداث الشوط الأول هادئة من دون فرص حقيقية، وكانت أولى المحاولات المصرية في الدقيقة 27 حين مرر محمد هاني كرة عرضية إلى صلاح الذي سددها من مسافة قريبة لكن الحارس نوابيلي أبعدها على مرتين إلى ركلة ركنية.

ومرر موزيس سيمون كرة عرضية على رأس صامويل تشيكويزي، لكن شوبير تصدى للكرة ببراعة (37)، قبل أن يرسل تشيكويزي عرضية قابلها أدامس برأسية ارتطمت برأس بول أونياتشو وسكنت الشباك (36)، لكن الحكم المغربي جلال جيد ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب وجود خطأ بالمرفق من أونياتشو على حمدي فتحي قبل التسجيل.

ولم تمض سوى نصف دقيقة من بداية الشوط الثاني حتى سجّل البديل لوكمان هدفا لنيجيريا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على أدامس قبل التسجيل.