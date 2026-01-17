دورتموند (ألمانيا) : نجا بوروسيا دورتموند من فخ ضيفه سانت باولي متذيل الترتيب بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء سددها قائده إيمري دجان ليخرج فائزا 3 2 السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدا أن دورتموند يتجه لتحقيق انتصار سهل على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" وأمام جماهيره بتقدمه بهدفي يوليان برانت (45+1) وكريم أدييمي (54)، إلّا أن سانت باولي فاجأ مضيفه بهدفين في غضون 10 دقائق سجلهما الأميركي جيمس ساندز (62) والبديل الإنكليزي ريكي جايد جونز (72).

في اللحظات الأخيرة، أشار حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" إلى خطأ على البديل المهاجم ماكسيميليان باير بعدما احتسبه الحكم خارج المنطقة المحرمة، ما أدى إلى حصول دورتموند على ركلة جزاء نفذها قائده دجان بنجاح مانحا النقاط الثلاث لفريقه (90+6).

ورفع دورتموند الذي حقق فوزه الثاني تواليا بعدما كان فاز على فيردر بريمن 3 0 في المرحلة الماضية، رصيده في المركز الثاني إلى 39 نقطة متأخرا بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي بإمكانه إعادة الفارق إلى 11 في حال فوزه على مضيفه لايبزيغ الرابع في وقت لاحق في قمة مباريات هذه المرحلة.

في المقابل، مُني سانت باولي بخسارته الثانية تواليا بعد هزيمته أمام فولفسبورغ 1 2 في المرحلة الماضية، والـ11 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، بفارق الأهداف عن وصيفه في القاع ماينتس الذي تعرض لهزيمة أمام مضيفه كولن 1 2.

تقدم الفريق الزائر بهدف ستيفان بيل (29)، وردّ المضيف بهدفي البديل راغنار أخي (56 و85).

وحقق هوفنهايم انتصاره الثاني تواليا وجاء على حساب ضيفه باير ليفركوزن بهدف الهولندي فوتر برغر في الدقيقة التاسعة.

وصعد هوفنهايم الذي كان سحق بوروسيا مونشنغلادباخ 5 1 في المرحلة الماضية للمركز الثالث موقتا برصيد 33 نقطة متقدما بفارق نقطة عن لايبزيغ.

وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه هايدنهايم 1 1.

سجل أدريان بيك (45+1) للفريق المضيف، وعادل موريتس ينتس (80) لاصحاب الأرض.

وتجمد رصيد فولفسبورغ عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يقبع هايدنهايم في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

وتعادل هامبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ سلبا.