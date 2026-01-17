روما : أهدى المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس فريقه إنتر انتصارا ثمينا على مضيفه أودينيزي 1 0 السبت ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مهديا إياه صدارة بفارق ست نقاط كاملة موقتا عن أقرب منافسيه.

ورفع إنتر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، بانتظار مباراة جاره ومطارده ميلان الثاني برصيد 43 نقطة أمام ضيفه ليتشي الأحد.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع مارتينيس في الدقيقة 20، مانحا بذلك فريقه الانتصار الثامن في المباريات التسع الأخيرة في الدوري، مقابل تعادل واحد ومن دون خسارة منذ السقوط أمام ميلان بالذات في ديربي ميلانو في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة الثانية عشرة.

أحكم إنتر سيطرته بشكل كامل على الشوط الأول استحواذا على الكرة (73 بالمائة مقابل 27)، وصناعة للفرص إذ سدّد تسع كرات، منها أربع على المرمى، مقابل واحدة لأصحاب الأرض على المرمى.

وكان قريبا من ترجمة هذه السيطرة هدفا عبر المنفرد مارتينيس في الدقيقة الرابعة، لكن الحارس النيجيري المضيف مادوكا أوكويي منعه من ذلك.

وفي الدقيقة 20، مرر البولندي بيوتر جيلينسكي كرة إلى الشاب فرانتشيسكو بيو إيسبوزيتو داخل منطقة الجزاء، فحوّلها الأخير بكعب القدم إلى مارتينيس الذي راوغ أكثر من لاعب قبل إسكانها أرضية إلى يسار أوكويي.