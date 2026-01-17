باريس (فرنسا) : استعاد لنس صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفارق نقطة عن حامل اللقب باريس سان جرمان بفوزه على ضيفه أوكسير 1 0 السبت في المرحلة الثامنة عشرة.

ويدين لنس بالنقاط الثلاث إلى جناحه ويسلي سعيد الذي سجل هدف اللقاء الوحيد (65)، في ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وهو الفوز العاشر تواليا للنس في مختلف المسابقات، ليعادل أفضل سلسلة في تاريخ النادي حققها خلال حقبة الستينات.

وعاد رجال المدرب بيار ساج إلى المركز الأول بعد 24 ساعة من فوز سان جرمان على ليل 3 0 الجمعة في افتتاح المرحلة، رافعا رصيده إلى 43 نقطة مقابل 42 لبطل فرنسا وأوروبا.

دخل لنس المباراة وهو ليس في صدارة الترتيب للمرة الأولى منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، وبدأها بأسلوب حذر.

عانى أمام أوكسير وصيف القاع وانتظر حتى الدقيقة 65 لافتتاح التسجيل عبر سعيد إثر فاصل مهاري لابن الـ30 عاما الذي روّض الكرة على صدره وتابعها "على الطاير" في الشباك.

لكن في النهاية، لم يدفع لنس ثمن إهداره للفرص، إذ حافظ على تقدمه أمام أوكسير ليحقق فوزه الرابع عشر هذا الموسم.

ومُني أوكسير بخسارته الـ12 ليقبع في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، متأخرا بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.