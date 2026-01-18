لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما 39 نقطة ليقود سان أنتونيو سبيرز إلى فوز مثير على مينيسوتا تمبروولفز 126 123، السبت، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متفوّقا على العرض الخيالي الذي قدّمه أنتوني إدواردز بتسجيله 55 نقطة.

وإلى جانب ويمبانياما، تألق ديأيرون فوكس بتسجيله 25 نقطة، في مواجهة هجومية من الطراز الرفيع أمام تمبروولفز بقيادة إدواردز.

ونجح مينيسوتا في العودة من تأخر بلغ 25 نقطة، بفضل تألق إدواردز في النصف الثاني من اللقاء، حيث خطف الأضواء بتسجيله 26 نقطة في الربع الأخير وحده، مانحا فريقه التقدم 119 118 قبل نحو دقيقة من نهاية اللقاء.

غير أن سبيرز حسم المواجهة في اللحظات الأخيرة، ليعزّز موقعه في المركز الثاني بالمنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 13 خسارة.

وواصل سان أنتونيو مطاردته لأوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر ترتيب المنطقة، لا سيما بعد سقوط الأخير أمام مضيفه ميامي هيت 120 122 في فلوريدا.

وسجّل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر 39 نقطة لحامل اللقب، لكن ميامي أمطر سلته بـ20 رمية ثلاثية، كان من بينها تصويبة حاسمة للكندي اندرو ويغينز قبل 32 ثانية من النهاية، منحت هيت فوزا لافتا.

وكان بام أديبايو أفضل مسجّل لميامي برصيد 30 نقطة، فيما أنهى نورمان باول اللقاء بـ19 نقطة، في أمسية تخطى خلالها ستة من لاعبي هيت عتبة العشر نقاط.