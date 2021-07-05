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جاكرتا: طلبت السلطات الإندونيسية الاثنين ارسال كل كميات الاكسجين المتوافرة إلى المستشفيات التي تعج بمرضى كوفيد-19 بعد تسجيل في مستويات قياسية جدية بالاصابات والوفيات

طلب من منتجي الاكسجين تحويل مخزونهم إلى القطاع الخاص فيما تضرب موجة غير مسبوقة من الإصابات الناجمة عن متحورة دلتا البلاد على ما قال الوزير لوهوت بينسار بانجايتان.

وأوضح "لديدنا امدادات اكسجين كافية لكن الطلب أكثر بثلاث أو أربع مرات لذا حصلت مشاكل في التوزيع".

وأضاف "لدينا امدادات من خمسة منتجي اكسجين وطلبنا منهم تخصيص كامل انتاجهم للقطاع الصحي".

وأكد أن اندونيسيا وهي أكثر الدول الآسيوية تأثرا بالجائحة قد تلجأ إلى الاستيراد في حال الضرورة.

دولة غنية بالمعادن

وإلى جانب المستشفيات تعتبر صناعات الفولاذ والتعدين المستهلك الرئيسي للأكسجين في اندونيسيا الغنية بالمعادن.

والاثنين سجلت في البلاد 29,745 إصابة جديدة و558 حالة وفاة وهما رقمان قياسيان يوميان بعدما امرت الحكومة الأسبوع الماضي فرض قيود جديدة لمحاربة الوباء في العاصمة جاكرتا وفي جزيرتي جاوا وبالي.

وأغلقت المساجد والمتنزهات ومراكز التسوق والمطاعم في المناطق التي تسجل فيها بؤر كبيرة في حين طلب من الموظفين غير الأساسيين العمل من المنزل.

وأوقف العشرات في جاكرتا الاثنين لفتحهم مقاهي ومواقع ترفيهية في انتهاك للقواعد الجديدة.

وفي مدينة سيمارانغ في جاوا رشت السلطات المطاعم المقامة على جانبي الشوارع بخراطيم المياه بسبب استمرارها بخدمة الزبائن.

وزادت الإصابات في ثالث أكبر دولة في العالم على صعيد السكان أكثر من أربع مرات في غضون أقل من شهر وبلغت الحصيلة 2,3 مليون إصابة و61,140 وفاة.

لكن يظن أن هذه الأرقام دون العدد الفعلي بسبب قلة الاختبارات وإجراءات التعقب الضعيفة.