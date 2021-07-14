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موسكو: توقعت هيئة الأرصاد الجوية الروسية الثلاثاء أن تشهد البلاد ما قد يكون أحد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق في روسيا بفعل تغير المناخ، بعد تسجيل معدلات حرارة قياسية في حزيران/يونيو.

وأكد خبير الأرصاد الجوية في وكالة "روسغيدروميت" رومان فيلفاند أنه "وفقا لتوقعاتنا الأولى، سيكون متوسط درجات الحرارة في البلاد حارا ومرتفعا خلال الجزء الثاني من تموز/يوليو وفي آب/أغسطس"، معتبرا أن إمكانية أن يكون صيف هذا العام هو الأكثر حرّاً على الإطلاق في روسيا "قائمة بالتأكيد".

وقال فيلفاند خلال مؤتمر صحافي إن متوسط درجات الحرارة خلال حزيران/يونيو في روسيا كان ثاني أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الشهر من السنة بعد ذلك المسجل في 2012.

وأضاف "متوسط درجات الحرارة في الجزء الأوروبي من روسيا، من شبه جزيرة القرم إلى مورمانسك وأرخانغيلسك، كان الأعلى منذ بدء تسجيل معدلات الحرارة قبل 130 عاما".

لكنّ خبير الأرصاد الجوية أشار إلى أن موجة الحر لم تطل كل أنحاء البلاد، "إذ سُجلت جيوب برودة في غرب سيبيريا".

كما لفت إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى تبدّل في دوران الغلاف الجوي بسبب التباين الكبير في درجات الحرارة بين المناطق القطبية الشمالية وتلك الواقعة في أقصى الجنوب الروسي.

وقال "لذلك هناك عدد متزايد من الأعاصير العكسية في المناطق الشمالية (من روسيا)، ما يزيد من مخاطر حرائق الغابات".

ويؤكد علماء كثر أن روسيا، خصوصا سيبيريا والقطب الشمالي، هي من بين المناطق الأكثر تعرضاً لتغير المناخ.

وسجلت البلاد درجات حرارة قياسية في السنوات الأخيرة، لكنها شهدت أيضا حرائق غابات قوية غير عادية.

في حزيران/يونيو 2020، سجلت روسيا في فيرخويانسك خارج الدائرة القطبية الشمالية، حرارة بلغت 38 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ بدء تدوين درجات الحرارة في نهاية القرن التاسع عشر.