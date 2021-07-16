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باريس: أعلنت مجموعة "كارمات" الفرنسية عن أول عملية زرع لقلب اصطناعي كامل من صنعها تجرى لمريض في سياق دراسة سريرية في الولايات المتحدة.

وأجريت هذه العملية في مستشفى جامعة دوك في دورام (كارولاينا الشمالية)، وفق ما جاء في بيان.

وتلقت ثلاثة مراكز أميركية أخرى تدريبا في هذا الصدد وهي تختار حاليا المرضى للمشاركة في الدراسة.

وسيُختار عشرة مرضى مؤهلين لعملية الزرع هذه للمشاركة في هذا العلاج، عملا ببروتوكول الدراسة الذي حظي بموافقة الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية (اف دي ايه).

وقال المدير العام لمجموعة "كارمات" ستيفان بيات في بيان إن "هذه الدراسة السريرية الأميركية الأولى ستكون حاسمة لنموّنا في أكبر سوق عالمية للأجهزة الطبية".

وتنوي "كارمات" البدء بتسويق قلبها الاصطناعي الكامل تحت اسم "ايسون" في خلال العام 2021، مع التركيز بشكل خاص على فرنسا وألمانيا.