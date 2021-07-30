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رمات غان (اسرائيل): تلقى الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ الجمعة جرعة ثالثة من لقاح فايز/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا مطلقا حملة تلقيح معزِّز في إسرائيل للأشخاص فوق سن الستين.

وقال هرتسوغ الذي تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح في مركز شيبا الطبي في ضاحية تل أبيب "نبدأ حملة التطعيم المعزِّز".

وكانت الدولة العبرية سمحت في منتصف تموز/يوليو بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حاد في المناعة ما يجعلهم غير قادرين على مقاومة الفيروس بفاعلية.

لكن مع الارتفاع الأخير المسجل في حالات الإصابة بكوفيد-19، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت حملة لتوفير جرعة ثالثة معزِّزة لمن هم في سن الستين وما فوق.

وقال بينيت (49 عاما) الجمعة عند مرافقته هرتسوغ إلى المستشفى للحصول على اللقاح "إسرائيل رائدة من خلال المضي قدما في إعطاء جرعة ثالثة لمن هم في سن الستين وما فوق".

وأضاف "السبيل الوحيد للانتصار على كوفيد هو العمل معا. العمل معا يعني تشارك البيانات والسوائل والنصح والممارسات العملية. دولة إسرائيل منفتحة على تشارك كل المعلومات التي تحصل عليها جراء هذا الإجراء الجريء".

لكن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (أف دي ايه) التي عادة ما تتبع إسرائيل توصياتها، لم تعطِ بعد الضوء الأخضر لإعطاء جرعة ثالثة للمسنين.