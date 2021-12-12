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أبوظبي: يغيب سائق هاس الروسي نيكيتا مازيبين عن السباق الختامي لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد والمقرر لاحقاً الأحد على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وذلك بعدما جاءت نتيجته فحصه إيجابية بفيروس كورونا.

وقال فريق هاس في بيان قبل ساعات معدودة على انطلاق السباق الختامي "نيكيتا في وضع بدني جيد بما أنه لا يظهر أي عوارض، لكنه سيحجر نفسه ويطبق توجيهات السلطات الصحية العامة".

وبدورها، أصدرت إدارة الفورمولا واحد بياناً جاء فيه "إن الإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والفورمولا واحد ستضمن عدم وجود تأثير أوسع على سباق الجائزة الكبرى".

ومازيبين ليس السائق الأول الذي يصاب بـ"كوفيد-19" هذا الموسم، إذ اختبر ذلك كل من المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) والكندي لانس سترول (أستون مارتن) وبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) والفنلندي كيمي رايكونن (ألفا روميو) واضطروا الى الغياب عن السباقات.

وسيكون السباق الختامي قمة في الإثارة والتشويق، إذ يخوضه هاميلتون متعادلاً من حيث عدد النقاط مع غريمه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي سيكون أول المنطلقين مباشرة أمام البريطاني الساعي الى تتويج ثامن قياسي.