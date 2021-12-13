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جوهانسبرغ: أعلنت لجنة المنافسة في جنوب إفريقيا الأحد التوصل إلى اتفاق مع المختبرات الرئيسية لخفض أسعار اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر"، المستخدمة عادة لكشف الإصابة بكوفيد -19.

وقال مفوض المنافسة إن المختبرين الرئيسيين في البلاد "اتفقا على خفض سعر اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل من 850 راند (47 يورو) إلى 500 راند (27 يورو) كحد أقصى لكل اختبار بأثر فوري".

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته محكمة المنافسة عقب شكوى قدمتها المنظمة المستقلة لمراقبة النظام الصحي، معتبرة أن السعر المرتفع لهذه الاختبارات غير مبرر.

وتتفاوت أسعار اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، بين مجانية وباهظة الكلفة لتتجاوز أحياناً مئة يورو.

كما تختلف الأسعار أحياناً بحسب مكان اجرائه، في المختبر ام على الحدود أو في المطار.

وقررت محكمة المنافسة خفض التعرفة، معتبرة أن المختبرات الخاصة شهدت تخفيضات كبيرة في تكلفة إجراء هذه الاختبارات، لا سيما مع اجراء كميات كبيرة، بدون أن ينعكس ذلك في الأسعار.

في كانون الثاني/يناير، قررت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تنسيق الأسعار لتحددها عند 50 دولاراً أميركياً من أجل "تسهيل السفر" في المنطقة.

وقامت العديد من الدول، خصوصا في أوروبا، ممن طبقت سياسة صحية مجانية واسعة النطاق، بالحد منها مؤخراً للتشجيع على التطعيم.

تعد جنوب إفريقيا رسمياً الدولة الإفريقية الأكثر تضرراً بالفيروس. وشهدت البلاد ارتفاعاً هائلاً في عدد الإصابات منذ ظهورالمتحورة اوميكرون وسجلت أكثر من 3,1 ملايين إصابة بينها 90 ألف وفاة.