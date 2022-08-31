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واشنطن: سمحت السلطات الصحية الأميركية الأربعاء باستخدام النسخة الجديدة من لقاحات كوفيد-19 من شركتي فايزر وموديرنا ضد المتحورة اوميكرون للبدء سريعا بحملة تلقيح جديدة.

وقالت وكالة الأدوية الأميركية (FDA) في بيان إنه يسمح باستخدام اللقاحين المحدثين للحصول على جرعة معززة اعتبارا من سن 12 عامًا للقاح فايزر وسن 18 عامًا لموديرنا.

يستهدف هذا الجيل الجديد من اللقاح المضاد لكوفيد المتحورة الاصلية للوباء والمتحورتين BA.4 وBA.5 من اوميكرون.

حماية متزايدة

وكتبت الوكالة الأميركية أن هذه اللقاحات يجب أن "توفر حماية متزايدة من المتحورة اوميكرون المنتشرة حاليًا".

في وقت سابق من هذا الصيف أعلنت وزارة الصحة الأميركية أنها اشترت 105 ملايين جرعة من شركة فايزر و66 مليونًا من موديرنا لاستخدامها خلال الخريف والشتاء.

وعلى اللقاحات أن تنال توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ومن المقرر أن تجتمع لجنة خبراء مستقلين بطلب من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لمناقشة الموضوع الخميس. بعد ذلك ستكلف مديرة الوكالة روشيل والينسكي إعطاء الضوء الاخضر النهائي.

وبالتالي قد تكون هذه النسخة الجديدة من اللقاحات متاحة اعتبارا من الأسبوع المقبل في البلاد.

اللقاحات المتداولة حاليًا كانت تعتمد على النسخة الأصلية للفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، لكنها أثبتت تدريجًا أنها أقل فاعلية ضد المتحورات التي ظهرت مع مرور الوقت بسبب التطور السريع لكوفيد.

وخلافا لمتحورتي الفا ودلتا اللتين تراجع انتشارهما، سيطرت المتحورة اوميكرون مع نسخها المتعددة تدريجاً على الحالات خلال عام 2022 في جميع أنحاء العالم.

وقدمت شركتا فايزر وموديرنا ايضًا طلب ترخيص لهذه النسخة المحدثة من لقاحهما إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).