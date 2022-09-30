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نيويورك: على خطى كاليفورنيا، بدأت ولاية نيويورك رسمياً في المسار الرامي إلى منع مركبات نقل الركاب الجديدة المسببة للتلوث بحلول عام 2035، وفق ما أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول.

وكانت المسؤولة حددت هذا الهدف العام الماضي، لكنها اضطرت لأسباب قانونية لتنتظر أن تقر ولاية كاليفورنيا قانونها الخاص في هذا المجال، وهو ما حصل في آب/أغسطس، وفق ما أوضحت هوكول خلال مؤتمر صحافي.

ويمكن للولاية حالياً الانتقال إلى المرحلة التالية، وقد طلبت الحاكمة من مكتبها تحضير النصوص الملائمة، خصوصاً مع أهداف تمهيدية لعام 2026 (35% من المبيعات) و2030 (68% من المبيعات)، قبل بلوغ نسبة 100% من المبيعات عام 2035.

منعدمة الانبعاثات

وفي هذا التاريخ، كل السيارات المخصصة لطرق المدينة وسيارات الدفع الرباعي ومركبات "بيك أب" المخصصة لنقل الركاب يجب أن تصبح منعدمة الانبعاثات، إما على شكل مركبات كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل على الهيدروجين. ويمنع النص بذلك حكماً المركبات العاملة على الوقود والديزل.

تشريعات

ويُتوقع أن تشدد التشريعات قواعد الانبعاثات للمركبات العاملة بمحركات حرارية.

وقالت هوكول "لدينا مراحل تمهيدية يتعين بلوغها لنظهر أننا على الطريق السليم".

وتحاول بلدان عدة منذ سنوات الحد من التلوث الناجم عن قطاع السيارات.

وفي هذا الإطار، تعهدت المملكة المتحدة وسنغافورة وإسرائيل حظر بيع المركبات الجديدة العاملة على الوقود والديزل بحلول 2030، فيما قطعت النروج التعهد عينه لعام 2025.

كذلك، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن في صيف 2021 مرسوما يحدد عام 2030 موعداً لأن تصبح نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة خالية الانبعاثات.