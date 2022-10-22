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يأتي فصل الشتاء حاملاً معه أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد، وسط قلق من احتمال ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا في الشتاء المقبل. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف نستطيع تعزيز مناعتنا لمقاومة هذه الأمراض؟

الجواب في الوقاية الصحية بالنظافة الشخصية وغسل اليدين المستمر. وأيضاً في تنويع النظام الغذائي وتناول الأطعمة الصحية التي تعزز المناعة.

وينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والتوت والزبادي اليوناني، والخضار والفواكه التي تحوي فيتامين سي كالليمون والبرتقال، والغوافة، والكيوي، والرمان، بالاضافة للخضراوات الغنية بالفيتامينات وأبرزها الملفوف.

وفيما تشير الدراسات لأهمية الحبوب كالعدس لتقوية الجسم ومناعته، ينصح الخبراء بتناول بذور الشيا والكتان، لكونهما مصدرا رئيسيا لأحماض "أوميغا 3 التي تساعد في تقوية جهاز المناعة للاستجابة ضد الالتهابات.

هذا ويشدد الاطباء والمنظمات الصحية على ضرورة تلقي اللقاحات ضد كوفيد 19 والانفلونزا التي تتكاثر في موسم الشتاء.