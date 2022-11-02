قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الثلاثاء أنه سيحضر قمة المناخ التي تستضيفها مصر، في خطوة قد تجبر خليفته ريشي سوناك على العودة عن قراره بعدم الحضور.

وقال جونسون لشبكة "سكاي نيوز" في أول مقابلة له منذ استقالته من رئاسة الوزراء في أيلول/سبتمبر إنه تلقى "دعوة من مصر" لحضور "كوب 27" في شرم الشيخ.

وأضاف أنه "سعيد جدا" بالدعوة لأن لديه "اهتماما خاصا" بقضية المناخ، خاصة بعد استضافة مدينة غلاسكو الاسكتلندية للقمة العام الماضي.

ووصف جونسون القمة التي تبحث في الحد من الانبعاثات في العالم بأنها "نجاح عالمي رائع" حقق "قدرا هائلا من الخير للكوكب".

وكان ريشي سوناك الذي عُين رئيسا لوزراء بريطانيا في 25 تشرين الأول/أكتوبر قد تعرض لانتقادات بعدما أعلن عدم حضوره القمة، وأيضا لمنعه وزير "كوب 26" ألوك شارما ووزير المناخ غراهام ستيوارت من حضور جلسات مجلس الوزراء.

وأشار المتحدث باسم سوناك في 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى "الالتزامات المحلية" لرئيس الوزراء المرتبطة بالخطط الاقتصادية الكارثية لحكومة ليز تراس السابقة التي لم تعمر طويلا.

لكن المتحدث باسمه صرّح الثلاثاء بأن حضور سوناك "قيد المراجعة".

وقد يلعب تأكيد جونسون حضوره قمة المناخ دورا في إقناع سوناك بتغيير رأيه، بالنظر إلى العلاقة السيئة بين الرجلين.

وكان سوناك في طليعة الوزراء الذين قدموا استقالاتهم من حكومة جونسون احتجاجا على قيادة الأخير، ما دفع وزراء آخرين إلى الاستقالة.