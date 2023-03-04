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بروكسل: تظاهر آلاف المزارعين على متن جراراتهم الجمعة في بروكسل احتجاجاً على خطة تناقشها الحكومة وتهدف إلى الحد من انبعاثات النتروجين مهددةً بإغلاق المزارع الأكثر تلويثًا.

وتوجهت حوالى 2700 آلية زراعية بحسب الشرطة، من جميع أنحاء الإقليم الفلامنكي في شمال بلجيكا الناطق بالهولندية، نحو العاصمة البلجيكية، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في بعض مناطق وسط المدينة.

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا غذاء من دون المزارعين"، و"لا مستقبل من دون المزارعين"، في حين علت أبواق الآليات الزراعية في الشوارع.

وقالت نقابة "بويرينبوند" الزراعية "لدينا رسالة واضحة للحكومة الفلامنكية: فلتتوصل إلى صفقة جيدة بشأن النتروجين وتمنح مستقبلاً للإنتاج الغذائي المحلي".

ويعدّ النتروجين من الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري وينبعث خصوصاً من الأسمدة ومخلفات الماشية.

وتنشط تربية الماشية في المنطقة الفلامنكية وخصوصاً الخنازير على غرار هولندا المجاورة حيث أثارت خطط مماثلة أيضًا غضب المزارعين.

تجميد المساعدات

ويهدف المحتجون الفلامنكيون إلى الضغط على حكومتهم الإقليمية، التي تشهد انقسامات بشأن هذه القضية.

وكان الائتلاف الحاكم في المنطقة توصل إلى اتفاق منذ عام يسمح بالإفراج عن مساعدات أوروبية لدعم تكيّف مربي الماشية مع المعايير البيئية الجديدة.

وجُمّدت المساعدات حالياً بسبب إعادة الحزب الديموقراطي المسيحي العضو في الائتلاف "خطة النتروجين" إلى طاولة النقاش.

وأفادت الصحافة بأنّ الخطة الأولية هدفت إلى إغلاق 41 مزرعة موجودة بالقرب من مناطق محمية بحلول 2025 وإلزام آلاف آخرين على اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات النتروجين، لا سيما عن طريق الحد من الثروة الحيوانية.