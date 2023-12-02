أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تسلّمه يوم أمس السبت، سبع مركبات إسعاف تبرعت بها السعودية من خلال الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.

وكان الهلال الأحمر قد أكد، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الجمعية والمنظمات "منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

مساعدات

وسمحت أيام الهدنة بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر في ظل الحاجات المتزايدة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة في ظل حصار إسرائيلي على السكان الذين فقدوا مساكنهم ونزح منهم حوالى 1.7 مليون شخص بسبب الحرب وفق الأمم المتحدة.

وكثّفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء الهدنة مع حماس، فيما قرر رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من قطر بعد بلوغ المفاوضات طريقًا مسدودًا" مع ممثلي الحركة.

الوضع الصحي

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن تواجد 111 ألف إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد و36 ألف حالة إسهال لدى أطفال دون الخامسة بين النازحين في غزة حيث يشهد الوضع الصحي تدهورا، مع نقص المعدات الطبية والامدادات.