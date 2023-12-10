توصلت دراسة جديدة إلى إن الجينات التي تعزز الخصوبة لدى البشر ترتبط بأضرار جسدية تقصر العمر في وقت لاحق من الحياة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد نظر فريق الدراسة في بيانات أكثر من 270 ألف شخص، والمسجلة في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الوراثية والصحية لنصف مليون متطوع في بريطانيا.

وبحث العلماء في العلاقة بين الاختلافات الجينية وبعض العادات والمشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والفصام والتدخين. ووجد الفريق أن الاختلافات الجينية المرتبطة بالخصوبة، مثل عدد الأطفال الذين ينجبهم المتطوع، كانت مرتبطة بقصر العمر.

وفي السياق وجد العلماء في دراستهم، التي نشرت في مجلة "Science Advances" أن الخصوبة وعمر الإنسان مرتبطان ارتباطاً سلبياً، مما يعني أن الطفرات الجينية التي تعزز الخصوبة تميل إلى تقصير العمر. وأضافوا: "بشكل أكثر دقة، فقد وجدنا أن الجينات والمتغيرات الجينية المرتبطة بالخصوبة كانت أكثر احتمالية بخمس مرات تقريباً للتأثير سلبا على طول العمر، حيث إنها ترتبط بعدد من المشكلات والأضرار الجسدية".

بالإضافة إلى ذلك، فإن "الأفراد الذين يحملون طفرات تزيد من قدراتهم الإنجابية، لديهم احتمالات أقل للعيش حتى سن 76 عاما مقارنة بأولئك الذين يحملون طفرات تقلل نسبيا من قدراتهم الإنجابية".