كشف أخصائي الأورام والجهاز البولي الروسي الدكتور ميخائيل سترانادكو أن ازدياد الأنسجة الدهنية في الجسم يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، ما قد يؤدي لاحقا إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.

ونتيجة لذلك، تعاني الخلايا من جوع الأكسجين، ما يؤدي إلى موت بعضها وتحرر جزيئات مسببة للالتهابات تعرف باسم الكيموكينات (Chemokine)، والتي تعزز الالتهاب على المستويين الموضعي والجهازي، ما يساهم في تطور سرطان البروستاتا نتيجة لتعطيل آليات التحكم المناعي. وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار "روسيا اليوم" عن موقع "ريامو رو" المحلي.

تأثير السمنة

ويشرح الأخصائي الروسي أن "البروستاتا هي عضو عضلي غدي. وقد ثبت أن السرطان يتطور من الخلايا الظهارية المعتمدة على الأندروجين في البروستاتا، الذي بدوره، يؤدي في حالة السمنة، إلى انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، ما يؤدي إلى زيادة تركيزه. ويساعد هذا على تنشيط تركيب وإنتاج عوامل النمو الشبيهة بالأنسولين، التي لها دور كبير في تطور الأورام الخبيثة. أي أن السمنة والالتهابات وسرطان البروستاتا ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها. بينما يلعب الحفاظ على الوزن واتباع نمط حياة صحي دورا مهما في منع تطور سرطان البروستاتا".

ويحذر سترانادكو، في هذا الإطار، قائلاً "إن الوزن الزائد هو السبب الأكبر للاضطرابات الأيضية في الجسم، وقد زاد انتشاره بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وأن الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن هي التلوث البيئي والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني. لأن النشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي متوازن واستشارة الطبيب يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة والالتهابات وسرطان البروستاتا".