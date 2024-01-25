إيلاف من موسكو: قال غينادي أونيشنكو، عالم الأوبئة ونائب رئيس الأكاديمية الروسية للتعليم في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن فيروس كورونا "استنفد إمكاناته الوبائية"، لكن قد تظهر منه سلالات جديدة.

وبحسب تقرير نشره موقع "روسيا اليوم"، قال أونيشِّنكو: "على مدار سنوات الوباء، وحتى إعلان منظمة الصحة العالمية إلغاءه، تسبب فيروس كورونا المتحور في الواقع بعدة موجات خطيرة من المرض. اليوم، قد تظهر منه سلالات جديدة، ويتحور باستمرار، لكن هذا الفيروس التاجي، بكل المؤشرات، استنفد إمكاناته الوبائية".

وسميت إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي عقدت في الفترة من 15 إلى 19 يناير في دافوس بسويسرا، بجلسة "التحضير لمرض X”، لمناقشة الاستعدادات لمواجهة الأوبئة، ما أثار نقاشا واسع النطاق في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الوباء.

أي مرض

وأوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن مفهوم "المرض X" يستخدم منذ عام 2018 للإشارة إلى أي مرض غير معروف، وليس إلى أي مرض محدد.

إلى ذلك، وصفت آنا بوبوفا، رئيسة "روس بوتريب نادزور"، مناقشة "المرض X" بأنه "عمل روتيني معتاد لخبراء عليهم حساب جميع السيناريوهات الممكنة والمحتملة لتطور الأوبئة".