بيروت: نشرت مجلة "ساينس أليرت"، دراسة تدعم أدلة سابقة على أن البالغين الذين كانوا يعيشون خلال طفولتهم في المناطق الأكثر خضرة يتمتعون بقوة عظام أعلى.

وبحسب الدراسة التي تناولت 327 طفلاً في بلجيكا، تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، وجد الباحثون في جامعة هاسلت، أن أولئك الذين يعيشون في الأماكن الأكثر خضرة لديهم كثافة معدنية أعلى في العظام.

ويقول عالم الأوبئة البيئية وأحد مؤلفي الدراسة هاسيلت هان سلورز: "هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية التعرّض في وقت مبكر من الحياة للمساحات الخضراء السكنية على صحة العظام خلال الفترات الحرجة من النمو والتطور، مع آثار طويلة المدى".

وأضاف سلورز، أنه "على الرغم من الأدلة المتزايدة حول الفوائد الصحية للتعرض للمساحات الخضراء، لا تزال الدراسات المتاحة حول ارتباط العيش في الطبيعة بكثافة المعادن في العظام نادرة"، لكن الأدلة تشير إلى أن العيش في أجواء الطبيعة النقية يعزّز المناعة والصحة العقلية، والأوعية الدموية، ويحمي القلب من أمراض خطيرة.