إيلاف من بيروت: في خطوة واعدة باتجاه تمكين البشر من التحكم بأجهزة الكمبيوتر عن طريق الأفكار، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنجاز أول عملية زرع شريحة دماغية تنتجها "نيورالينك" (Neuralink) بنجاح، لافتاً إلى أن المريض يتعافى بشكل جيد.

وتعمل "نيورالينك" على زراعة أقطاب كهربائية في المخ البشري، لتساعد الأشخاص الذين يعانون من إصابات دماغية على التعامل مع أجهزة الموبايل والكمبيوتر لاسلكيا وعن طريق التخاطر... ومن هنا حمل المشروع اسم "تيليباثي" (Telepathy) او توارد الأفكار.

وطورت "نيورالينك" روبوتاً جراحياً مخصصاً لإجراء العملية التي يتم فيها زرع رقاقة الكترونية داخل جمجمة الإنسان. وبهذا، يصبح بإمكان المخ إرسال إشارات لاسلكية إلى تطبيق "نيورالينك"، الذي يترجم هذه الإشارات ويحولها الى أفعال.

وتعقيباً على النتائج الأولية للعملية، قال ماسك الاثنين إنها "تظهر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.