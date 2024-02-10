إيلاف من بيروت: يعاني أكثر من 500 مليون شخص حول العالم من مرض السكري، ويعتبر السكري مرضاً مزمناً يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

تقول تقارير إن النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا محوريًا في السيطرة على نسبة السكر في الدم، مؤكدة أن بعض الأطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم بطريقة أكثر فعالية من غيرها.

ويُنصح مرضى السكري في كثير من الأحيان بإنقاص الوزن، وممارسة المزيد من التمارين البدنية، وتقليل التوتر لخفض مستويات السكر في الدم أو إبقائها تحت السيطرة، وفقا لموقع news9live.

أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر:

الفاصوليا: تعتبر من الأطعمة الفائقة لأنها تحتوي على المغنيسيوم والألياف والبروتين وتساعد على خفض مستويات السكر في الدم في الجسم نظرًا لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان، وتساعد على إبطاء عملية الهضم.

اليقطين وبذور اليقطين: من الخضروات المليئة بالألياف ومضادات الأكسدة، وتعتبر أيضًا إحدى الطرق التقليدية لمحاربة مرض السكري.

البروكولي: يحتوي البروكولي على السلفورافان وهو نوع من الإيزوثيوسيانات المعروف بقدرته على خفض مستويات السكر في الدم.

بذور الكتان: مصدر غني بالألياف والدهون الصحية.

المكسرات: وفقًا لبعض الأبحاث، قد يكون تناول المكسرات طريقة ممتازة لتنظيم مستويات السكر في الدم.

التوت: تربط دراسات مختلفة بين التوت وتحسين مستويات السكر في الدم حيث إنه يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الأفوكادو: يعد الأفوكادو أحد أفضل الفواكه التي لها فوائد صحية عديدة تتراوح من صحة القلب إلى مرض السكري لأنه يحتوي على الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على إدارة مستويات السكر في الدم.

بذور الشيا: وفقاً لبعض الدراسات، تساعد بذور الشيا على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

الكرنب: غالبًا ما يُعتبر الكرنب من الخضروات الفائقة، فهو غني بمركبات متعددة مثل الألياف ومضادات الأكسدة.