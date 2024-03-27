لندن: أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن إعادة تسخين زيت الطهي قد يزيد من التنكس العصبي، أي Neurodegeneration، ويعني فقدان تدريجي للخلايا العصبية، مما يسبب الباركنسون والألزهايمر، وغيرهما، وهي أمراض تحدث نتيجة لعمليات التحلل العصبي.

ووفقاً لتقرير موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني، فقد تم ربط استهلاك الزيوت المقلية بالإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهي عوامل خطر للإصابة بالأمراض التنكسية العصبية وغيرها من الحالات المزمنة، وتشير الدراسة التي أجريت على الفئران إلى وجود صلة محتملة بين الاستهلاك طويل الأمد لزيوت الطهي المعاد استخدامها، وبين زيادة التنكس العصبي، والذي يؤدي إلى تلف سريع في خلايا الدماغ.

وتقول الدراسة :"يبدو أن محور الأمعاء والدماغ والكبد حاسم في الحفاظ على الصحة العصبية، وقد يؤدي استهلاك الزيوت المعاد تسخينها إلى تعطيل هذا التوازن، ويوصي الخبراء باتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، محذرين من كثرة تناول الأطعمة المقلية بشكل عام".

وفقا لتقرير حقائق وأرقام مرض الزهايمر لعام 2024 الصادر عن جمعية الزهايمر، يؤثر مرض الزهايمر الآن على ما يقرب من 7 ملايين بالغ يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر في الولايات المتحدة، ووسط هذه الأزمة الصحية، سلطت دراسة حديثة على الفئران الضوء على وجود صلة محتملة بين الاستهلاك طويل المدى للزيت المقلي المعاد استخدامه وزيادة التنكس العصبي.

تم تقديم ملخص الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، وسيتم نشره في ملحق لمجلة الكيمياء البيولوجية.

ويشير البحث إلى أن إعادة تسخين الزيت قد يزيد من التنكس العصبي عن طريق تعطيل محور الكبد والأمعاء والدماغ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن الفسيولوجي ويرتبط بالاضطرابات العصبية.