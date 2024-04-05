واشنطن: سيتمكن ملايين الأشخاص على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا من مشاهدة الكسوف الكلي للشمس الذي سيحصل يوم الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يستمر كسوف الشمس قرابة أربع دقائق ونصف، حيث يحجب القمر الشمس تماما، في ظاهرة طبيعية لا تخلو من الخطورة لأولئك الراغبين بمشاهدة هذا الحدث النادر.

وفقا لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، يبدأ الكسوف يوم الثامن من نيسان (أبريل) فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي نحو الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس.

ثم يمر مساره عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تنيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيغان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

ويدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.

ومن المقرر أن يكون الكسوف الجزئي مرئيا للناس في جميع الولايات الأميركية المتجاورة الثماني والأربعين.

يحذر الخبراء من أنه من غير الآمن النظر مباشرة إلى الشمس الساطعة دون استخدام وسائل حماية العين المتخصصة المصممة للنظر نحو أشعة الشمس.

ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن مشاهدة الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب دون استخدام مرشح شمسي خاص يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة والتسبب في الإضرار بها.

وينصح هؤلاء باستخدام نظارات آمنة أو نظارة شمسية آمنة محمولة باليد، مشيرين إلى أن النظارات الشمسية العادية ليست آمنة لمشاهدة الشمس.

ويؤكدون أن اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها إزالة حماية العين بأمان أثناء كسوف الشمس الكلي وهو الوقت القصير الذي يحجب فيه القمر سطح الشمس بالكامل.

ووفقا لنصائح منشورة على موقع وكالة "ناسا" فإن مشاهدة أي جزء من الشمس الساطعة من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون مرشح شمسي مخصص لهذا الغرض سيؤدي على الفور إلى إصابة شديدة في العين.

نصائح للكسوف الجزئي

يختلف كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي عن كسوف الشمس الكلي، فلا توجد فترة من الكسوف الكلي يحجب فيها القمر وجه الشمس الساطع تماما.

لذلك، أثناء كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي، ليس من الآمن أبدا النظر مباشرة إلى الكسوف دون حماية مناسبة للعين.

عند مشاهدة كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي مباشرة بعينيك، يجب عليك النظر من خلال نظارات رؤية شمسية آمنة "نظارات الكسوف" أو عارض شمسي آمن محمول باليد في جميع الأوقات.

نظارات الكسوف ليست نظارات شمسية عادية، لأن النظارات الشمسية العادية، مهما كانت داكنة، ليست آمنة لمشاهدة الشمس، حيث تعتبر أجهزة العرض الشمسية الآمنة أكثر قتامة بآلاف المرات، وفقا لناسا.

تنصح الوكالة الراغبين بمشاهدة الحدث بفحص نظارات الكسوف أو جهاز العرض المحمول قبل الاستخدام، لمعرفة ما إذا كانت هناك خدوش أو تلف في أحد الأجزاء وبالتالي يجب عدم استخدامها بتاتا.

كذلك تنصح بعدم النظر للشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أو أي جهاز بصري آخر أثناء ارتداء نظارات الكسوف أو استخدام عارض شمسي محمول، لأن الأشعة الشمسية المركزة سوف تحترق عبر المرشح وتتسبب في إصابة خطيرة للعين.

نصائح للكسوف الكلي

يجب أن تتم مشاهدة الشمس من خلال نظارات الكسوف أو جهاز عرض الطاقة الشمسية المحمول أثناء مراحل الكسوف الجزئي قبل وبعد الكسوف الكلي.

لا يمكن مشاهدة الكسوف مباشرة دون حماية مناسبة للعين إلا عندما يحجب القمر وجه الشمس المشرق تماما، خلال الفترة القصيرة والمذهلة المعروفة باسم الكسوف الكلي.

ويمكن معرفة أن الأمر آمن عندما لا يمكن رؤية أي جزء من الشمس من خلال نظارات الكسوف أو عارض الطاقة الشمسية.

بمجرد رؤية ولو القليل من الشمس الساطعة تعود للظهور بعد الكسوف الكلي، يجب ارتداء نظارات الكسوف مرة أخرى على الفور أو استخدم عارضا شمسيا محمولا للنظر إلى الشمس.