لندن: كشف تقرير بريطاني عن أن اضطراب ما بعد الصدمة الذي يصاب به الجنود في الحروب، يتسبب في معاناتهم من أعراض مرضية وأمراض عدة، من بينها ضعف الانتصاب، الأمر الذي يدفع الحكومات في أوروبا وأميركا إلى صرف حبوب الفياغرا لهم بالمجان بناء على وصفة طبية.

وقالت صحيفة "الصن" اللندنية أن هناك 1500 جندي بريطاني تم تشخيصهم بضعف الانتصاب، وهم ينتمون للجيش، وسلاح الجو الملكي البريطاني، والبحرية، ومشاة البحرية في السنوات الأربع الماضية.

مضيفة أن هؤلاء يتم علاجهم بالفياغرا بعد أن ثبت أنهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة للحوادث وما شاهده وعاشه الجنود أثناء الخدمة الفعلية في مناطق الحرب مثل العراق وأفغانستان.

أقل كمية من الوصفات الطبية

وكشف التقرير عن أنها أقل كمية من الوصفات الطبية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث لا يدفع الجنود تكاليف الوصفات الطبية الخاصة بهم أثناء وجودهم في القوات المسلحة، مما يعني أن وزارة الدفاع هي التي تمول شراء هذه الأدوية.

الفياغرا.. سرية

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد الجنود قوله: "الضعف الجنسي، أو ضعف الانتصاب هو أحد الآثار الجانبية المعروفة للتوتر، لذا ليس هناك ما أخجل منه، وفي الغالب إذا كنت في حاجة إلى الفياغرا فإنني أحصل عليها، ولكن هذه المسألة تبقى سرية".

اكتئاب واضطرابات نوم

كما وزع الأطباء العسكريون 7189 وصفة طبية مضادة للاكتئاب و3109 طلبًا لشراء الحبوب المنومة، ولكن التكلفة الإجمالية للحصول على الأدوية غير معروفة في بريطانيا.

في حين ينفق الجيش الأمريكي 45 مليون دولار سنويا على الأقراص الزرقاء "الفياغرا" لحوالي 25 ألف جندي يعانون من مشكلات جنسية.