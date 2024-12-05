إيلاف من واشنطن: في مقابلة مع برنامج " صباح الخير أميركا "، أكد رئيس ماكدونالدز في الولايات المتحدة، جو إيرلينجر، أن منتج القائمة المفضل الذي توقف إنتاجه سوف يعود في عام 2025.

قال إيرلينجر: "ستعود وجبة سناك راب في عام 2025. هذا المنتج يحظى بشعبية كبيرة. أتلقى العديد من رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الخاص بي حول هذا المنتج. سيعود في عام 2025".

ومع ذلك، قال إيرلينجر إنه لا يستطيع الكشف عن تاريخ العودة "الدقيق" لـ Snack Wrap بسبب "أسباب تنافسية".

تم التوقف عن إنتاج Snack Wrap في عام 2016 لعدة أسباب: كان من الصعب ويستغرق وقتًا طويلاً تجميعه، ولم تكن المبيعات قوية كما كانوا يأملون، وكانت وجبة الإفطار طوال اليوم أكثر ملاءمة.

تتكون الوجبة المحبوبة من الدجاج والخس والجبن المبشور والصلصة ملفوفة في خبز التورتيلا الدافئ، ويأتي إعلان إيرلينجر بعد أن أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن تفشي البكتيريا القولونية القاتلة المرتبطة بالبصل المقطع الذي تم تقديمه في برجر ربع باوندر من ماكدونالدز قد انتهى.

اعتذار رئيس "ماك أميركا"

وقال إيرلينجر في مقابلة مع برنامج "صباح الخير أميركا" يوم الخميس، ونقلت تفاصيلها صحيفة "نيويورك بوست": "لقد خذلنا الناس. أود أن أعتذر لجميع عملائنا الذين تضرروا من هذا الحادث".

وأدى تفشي المرض إلى وفاة شخص وإصابة 104 آخرين في 14 ولاية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم نقل ما لا يقل عن 34 شخصا إلى المستشفى وأصيب ما لا يقل عن أربعة بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهو مرض نادر ولكنه خطير يمكن أن يسبب الفشل الكلوي، وفقا للوكالة.

وأضاف إيرلينجر: "لقد توقفنا عن استخدام منشأة المورد التي أتوا منها، وتوقفنا عن الحصول على البصل من المزرعة". "لقد أعطانا إعلان مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء في وقت سابق من هذا الأسبوع الضوء الأخضر. انتهى التحقيق، لكن العمل لم ينته بعد في ماكدونالدز".

وأضاف أن "سلامة الغذاء لا تزال على رأس أولوياتنا. ونحن بحاجة إلى مواصلة إعادة بناء الثقة مع المستهلكين ــ ولدينا عمل يتعين علينا القيام به، وسوف يستمر هذا العمل".