إيلاف من لندن: توفيت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 26 عاما بعد خضوعها لعملية جراحية (تجميلية) لشد مؤخرتها، وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد سافرت ديمي أغوغليا إلى تركيا لإجراء العملية الجراحية بعد رؤية إعلانات المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي لمركز تركي يسمى Comfort Zone Surgery الذي يقع في إسطنبول، فعادت جثة هامدة.

الأم لثلاثة أطفال كانت "مهتمة بمظهرها" وأصرت على الخضوع لهذا الإجراء، الذي يتم من خلاله أخذ الدهون من أماكن أخرى في الجسم وحقنها في الوركين والأرداف.

وقال زوحها برادلي جونز إنه لم يكن يريد أن تجري زوجته الجراحة، لكنها حجزت الرحلة قبل أشهر بعد رؤية "بعض المشاهير" يقومون بنفس الجراحة التجميلية عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي يؤشر بصورة واضحة بجنون النساء وتعلقهن بما تفعله النجمات الشهيرات، كما أن اتاحة مثل هذه المقاطع ونشر معلومات عنها عبر منصات السوشيال ميديا، رفع من وتيرة الهوس النسائي بها.

ماذا حدث بالضبط؟

وقال الزوج لمحكمة بولتون إنها كانت "ترتجف" وتبدو "باردة للغاية"، بعد العملية الجراحية مباشرة، وتم استدعاء ممرضين من "كومفورت زون" إلى الفيلا التي كانت تقيم فيها بعد أن اشتكت من ضيق في صدرها، وقاموا بفحص ضغط دمها، لكنهم لم يتفقدوا منطقة العملية أو يتحققوا من معدل ضربات قلبها ونبضها، حسبما ورد في التحقيق.

وانهارت أجوليا بعد ذلك في الفيلا، وتم نقلها مرة أخرى إلى مستشفى في إسطنبول، حيث توفيت بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية الجراحية.

وقد تبين لاحقًا أن طاقم العمل في منطقة الراحة الذي تم استدعاؤه إلى الفيلا لم يكونوا ممرضين مؤهلين. وقد علمت لجنة التحقيق أن تصرفاتهم "الغريبة تمامًا" تضمنت محاولة إطعام أغوغليا قطعًا من الخيار بعد أن انهارت.

الرأي الطبي في الوفاة

وقال الدكتور عمر تيلو، استشاري جراحة التجميل في هارلي ستريت، للجنة التحقيق: "من المرجح أن يكون الافتقار إلى الرعاية والاستجابة المناسبتين، وخاصة الفشل في معالجة المضاعفات بعد الجراحة، قد لعب دورًا مهمًا في النتيجة المأساوية التي لحقت بديمي".

وقد حكم الطبيب الشرعي في بولتون جون بولارد بأن السبب الطبي للوفاة كان انسدادًا دهنيًا مجهريًا تسربت منه الأنسجة إلى مجرى الدم.

وخلص إلى أن أغوغليا توفيت نتيجة الإهمال، وقال: "لقد وجدت أنه لم تكن هناك موافقة مناسبة في هذه المسألة، ولم تكن هناك رعاية ونصائح مناسبة قبل الجراحة، ولم تكن هناك رعاية مناسبة بعد الجراحة".

"كل هذا يعني أن الرعاية بشكل عام كانت أقل بكثير من المستوى المتوقع لهذا النوع من العلاج، وأن الافتقار إلى الرعاية ساهم بشكل كبير في وفاة ديمي."

وقال بولارد إنه سيكتب إلى وزير الصحة ويس ستريتنج، مضيفا: "أشعر أن هناك حاجة إلى القيام بشيء آخر لوقف هذه الممارسة الطبية الهمجية الصريحة التي تتم وفق معايير منخفضة بالتأكيد لن يتم التسامح بها في المملكة المتحدة".

وعلمت لجنة التحقيق أن مكتب الطبيب الشرعي أرسل عدة رسائل إلكترونية إلى المستشفى التركي والجراحين المعنيين للحصول على إفادات، لكنه لم يتلق أي رد.

