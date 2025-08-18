إيلاف من دبي: كالعادة يترقب الملايين حول العالم كشف أبل في حدث منتظر بعد أقل من شهر تشكيلة هواتف آيفون 17 الجديدة التي تشمل 4 طرازات أحدها جديد كليا وسيكون أنحف هواتف أبل طوال تاريخها، ووفقاً لتقرير القسم التكنولوجي في "سي إن إن" فإن آيفون 17 هو الهاتف الأكثر ترقباً على المستوى العالمي.

تشمل الطرازات الأربعة التي ستكشف عنها أبل: آيفون 17 القياسي، وiPhone 17 Air الجديد كليا، إضافة إلى الفئة الأعلى التي تشمل آيفون 17 برو و آيفون 17 برو ماكس.

أضافت سلسلة آيفون 16 العام الماضي مجموعة من الترقيات على الطرازات السابقة، أبرزها زر التحكم في الكاميرا الجديد، بينما حصلت الطرازات الأساسية iPhone 16 و iPhone 16 Plus على كاميرا فائقة الاتساع وبطارية أكبر، كما هو معتاد في هواتف أبل.

ووفقاً لتقرير موقع "تكنولوجيا نيوز" حصلت طرازات iPhone 16 Pro و Pro Max على الجزء الأكبر من التحسينات مع كاميرات خلفية مطورة، وأوضاع تسجيل فيديو احترافية، وحواف أنحف، فما هو المتوقع من ترقيات في تشكيلة آيفون 17 وكيف تختلف الموديلات الأربعة عن بعضها؟

سعر وموعد إطلاق آيفون 17

تشير أكثر التقارير مصداقية إلى أن أبل ستعقد حدث الكشف عن الجيل الجديد من هواتفها في 9 سبتمبر (أيلول) 2025.

ويتم طرح أيفون الجديد دائما للبيع في يوم الجمعة بعد أسبوع من الإعلان عنه. اعتمادا على يوم الإعلان، قد يكون موعد نزول آيفون 17 في الأسواق يوم الجمعة 12 أو 19 سبتمبر (أيلول).

أسعار آيفون 17 غير مؤكدة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية. حيث أن ارتفاع تكاليف الاستيراد قد يجعل أبل ترفع أسعار الهواتف، وقد توقع خبراء زيادة 50 دولارا على جميع الطرازات.

الأسعار المتوقعة كما يلي:

- آيفون 17 العادي يبدأ من 829 دولارا

- آيفون 17 إير يبدأ من 979 دولار

- آيفون 17 برو يبدأ من 1,049 دولار

- آيفون 17 برو ماكس يبدأ من 1,249 دولار

التصميم والشاشة

أكبر تغيير متوقع في تصميم آيفون 17 هو إضافة نموذج واحد محتمل إلى التشكيلة هو iPhone 17 Air. وفقا للعديد من الشائعات، سيكون Air نموذجا أنحف من بقية هواتف iPhone يشبه Samsung Galaxy S25 Edge، مع التركيز على جسم أخف وأنحف قد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية.

قد يحل Air محل الطراز الأكبر Plus في تشكيلة iPhone 17، رغم أن هذا لا يعني بالضرورة أن الهاتف الأنحف سيكون أكبر من الطراز العادي.

أكدت تقارير أيضا أن تشكيلة iPhone 17 قد تغير الكاميرا المربعة التي استخدمتها أبل لسنوات إلى شريط كاميرا يمتد عبر عرض جسم الهاتف.

ونشر المسرب Majin Bu لقطات مسربة على X تظهر إعداد كاميرا مختلف لكل هاتف.

كما تقوم شركة تصنيع الأغطية Dbrand ببيع أغطية iPhone 17 Pro Tank مسبقا تُظهر البروز الأوسع للكاميرا.

إذا لم تغير أبل أحجام الهواتف، فمن المتوقع أن يكون حجم شاشة iPhone 17 قياس 6.1 بوصة، و iPhone 17 Pro قياس 6.3 بوصة، و iPhone 17 Pro Max قياس 6.9 بوصة.

حجم iPhone 17 Air غير مؤكد، لكن أبل تميل للحفاظ على أحجام الهواتف لسنوات، لذا إذا كان الهاتف النحيف الجديد بنفس أبعاد iPhone 16 Plus، فقد يكون لديه شاشة قياس 6.7 بوصة.

وتشير شائعة أخرى عن الشاشة إلى أن أبل ستسد فجوة الميزة بين الطرازات الأساسية والطرازات الاحترافية من خلال جعل جميع الهواتف تدعم معدل تحديث أقصى 120Hz.

الكاميرات

يتوقع أن يأتي الطراز القياسي iPhone 17 بكاميرتين (رئيسية 48 ميجابكسل وفائقة الاتساع 12 ميجابكسل). بينما طرازات آيفون 17 برو و آيفون 17 برو ماكس ستزيد كاميرا فائقة الاتساع إلى 48 ميجابكسل وتضم أيضا كاميرا ثالثة للتقريب (ربما 12 ميجابكسل مع تكبير بصري 5x موروث من هواتف العام الماضي).

واحدة من التسريبات المثيرة تقول إن iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max سيحملان كاميرات تقريب 8x، وفق تقرير تحدث عن قفزة كبيرة في مواصفات الكاميرات وذكر أن العدسة تحتوي على عناصر متحركة لتقريب بصري مستمر عند أطوال بؤرية مختلفة (مثل Sony Xperia 1 V).

تشير التقارير إلى أن الطراز الرابع، iPhone 17 Air، سيحتوي على كاميرا واحدة فقط، على الأرجح رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مشابهة لـ iPhone 16E، مما يميّزه عن iPhone 16 Plus العام الماضي الذي كان له نفس الكاميرتين مثل iPhone 16 القياسي.

الترقية الكبيرة حول الكاميرا تشير إلى أن كاميرات السيلفي الأمامية لجميع الهواتف ستتم ترقيتها إلى 24 ميجابكسل، بدلا من 12 ميجابكسل في هواتف العام الماضي.

المواصفات والبرمجيات

كما هو معتاد مع الفجوة بين الطرازات القياسية و Pro، تشير الشائعات إلى أن iPhone 17 Pro و Pro Max (وكذلك Air) سيحصلون على شريحة A19 الأحدث، بينما الطراز العادي iPhone 17 سيحصل على نفس شريحة A18 التي عملت في iPhone 16 العام الماضي.

وبينما لا تكشف أبل عادة عن حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في هواتفها، تتطلب معظم الهواتف 8GB RAM لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، وبما أن Apple Intelligence ظهر في سلسلة iPhone 16، فمن المحتمل أن تلك الأجهزة حصلت على 8GB RAM. من المفترض أن يكون لدى سلسلة iPhone 17 نفس الحجم.

لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أبل ستغير خيارات التخزين. الطراز القياسي iPhone 17 سيكون على الأرجح متاحا بسعات 128GB، 256GB و 512GB، بينما iPhone 17 Pro سيكون متاحا بهذه السعات بالإضافة إلى نسخة 1TB. ومن المتوقع أن يتوفر iPhone 17 Pro Max بسعات 256GB، 512GB و 1TB فقط.

من المتوقع ألا تتغير بطاريات iPhone 17 و iPhone 17 Pro، رغم أن تسريبا يشير إلى أن iPhone 17 Pro Max قد يحصل على أكبر بطارية في تاريخ هواتف الآيفون.

السؤال الكبير سيكون حول حجم بطارية iPhone 17 Air، والتي ستكون أصغر بالتأكيد بسبب الجسم الأنحف؛ بالمقارنة، هاتف Samsung Galaxy S25 Edge يحتوي على بطارية بسعة 3,900 ميلي أمبير فقط.

من المؤكد أن تطلق جميع هواتف آيفون 17 الجديدة بنظام iOS 26، النسخة القادمة من برنامج iPhone من أبل، والتي أعيدت تسميتها لتتوافق مع السنة التالية لإصدارها.