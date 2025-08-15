رغم الاستخدام اليومي لشبكة الإنترنت إلا أن غالبية الإنترنت في العالم خفي ولا نستطيع الوصول إليه، ليس فقط بسبب الخوارزميات، بل بسبب اللغة، التي قد يحول اختلافها منصات الإنترنت إلى عوالم مختلفة وخفية لا نعرف عنها شيئاً.

عندما تتصل بالإنترنت، يكون هناك شعور بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات في العالم، لكن في الواقع تتشكل العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتماداً على وجود لغة مشتركة.

وحتى البحث في غوغل يعتمد على اللغة التي نفكر بها. حتى الخوارزميات تكون مصممة لجذب الانتباه من خلال ما يمكننا فهمه.

لذلك يكون هناك الكثير من الجوانب الخفية من الإنترنت التي لا نعرف عنها شيئاً، ويفوتنا الكثير من المحتوى بسبب استخدام فلتر اللغة (الذي يحدد البحث وفقاً للغة محددة فقط).

في ورقة بحثية سوف تُنشر قريباً، كشف فريقنا في مبادرة البنية التحتية الرقمية العامة بجامعة ماساتشوستس أمهرست، عن اختلافات كبيرة في كيفية استخدام الثقافات المختلفة للإنترنت. ومع المزيد من البحث، قد نضطر لإعادة تشكيل نظرتنا للخدمات المهيمنة على الشبكة. وقد بدأنا مؤخراً في فهم تداعيات اختلاف الثقافات واللغة في استخدام الإنترنت.

يُقدم تاريخ الإنترنت بعض الأمثلة (على كيفية الاختلاف في استخدام المنصات من لغة لأخرى). كانت منصة"لايف جورنال" الروسية للتواصل الاجتماعي والتدوين، قد حققت شعبية في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، ففي وقت اعتبرها المستخدمون الناطقون باللغة الإنجليزية مساحة للشباب لمشاركة مشاعرهم أو التعبير عن الهوس بقصص هاري بوتر (كوسيلة للترفية)، كان الوضع مختلفاً بالنسبة للناطقين باللغة الروسية، حيث كانت "لايف جورنال" بالنسبة لهم موقع مهم للفكر العام والخطاب السياسي، ويلعب دوراً نادراً في توفير مساحة لأصوات المعارضة.

ويواجه العالم الآن فجوة ثقافية بسبب تمركز أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو ما أوجد افتراضاً حالياً بأن ما نراه على الإنترنت باللغة الإنجليزية يُمثل بقية العالم.

وعزز هذا، الأبحاث التي أُجريت على موقع يوتيوب تحديداً، وكشفت تحيزاً كبيراً للناطقين باللغة الإنجليزية، فالكتابة تكون باللغة الإنجليزية، والنشر يتم في دول ناطقة بها، كما أن التركيز يكون على مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية.

لكن دراسة منصات الإنترنت الهامة أصعب مما نعتقد، فعلى الرغم من قدرة أجهزة الكمبيوتر على تحليل النصوص بسرعة فائقة، إلا أن تحليل الفيديو يصورة موسعة يكون صعباً.

فمنصة مثل يوتيوب، التي تمثل خدمة الفيديو الأكثر شعبية في العالم، لا توفر الأدوات اللازمة للحصول على عينات ممثلة للمحتوى الموجود تساعد في فهم المنصة ككل، أو حتى فهم أجزاء من المجتمعات اللغوية عليها.

ونتيجة لذلك، غالباً ما تكون وسائل فهم اليوتيوب قليلة، لذلك نعتمد على الفيديوهات الأكثر رواجاً. وما بين التحيز للغة والتحيز للأكثر رواجاً وشعبية، فإن المستخدمين والمبدعين والأكاديميين والمدرسين وأولياء الأمور والمرشدين وحتى صانعي السياسات يتحدثون على منصات مثل يوتيوب، وتكون مشاركتهم بارزة وواضحة، لكنها تمثل جزءاً صغيراً من الصورة وليس كل المحتوى الموجود.

إذن، كيف ندرس ما هو تحت السطح (الجزء الخفي)؟

قبل عامين، ابتكرنا طريقة لفعل ما عجزت عنه أدوات يوتيوب: قمنا بتخمين عناوين روابط URL عشوائياً للفيديوهات، بلغت أكثر من 18 تريليون مرة، حتى أصبح لدينا ما يكفي من الفيديوهات لرسم صورة واضحة لما يحدث بالفعل على يوتيوب.

ما جمعناه كان مجرد نظرة أولى على آليات عمل أحد أكثر المواقع تأثيراً على مستوى العالم. ومع وجود عينة مُمَثلة كبيرة بما يكفي، كانت البداية لإجراء مقارنات أوسع.

وكانت التساؤلات: كيف نُقارن الفيديوهات المُحمّلة عام 2019 بالفيديوهات المُحمّلة عام 2021؟ هل تحظى فيديوهات الحيوانات بتعليقات أكثر من فيديوهات الرياضة؟ ما هي الملاحظات والفروق التي نجدها عند مقارنة الفيديوهات الأكثر رواجاً بتلك التي لا تحقق عدد كبير من المشاهدات؟

الأهم من ذلك كله، أردنا استكشاف الاختلافات اللغوية: كيف تلعب اللغة والثقافة دوراً في المشاركة عبر الإنترنت على نطاق عالمي؟

لذلك، في عام 2024، فحصنا عينات خاصة بلغات محددة على منصة يوتيوب، الإنجليزية والهندية والروسية والإسبانية، واستعنا بمتحدثين أصليين لكل لغة للتحقق من صحة أدواتنا للكشف عن اللغات.

كان هدفنا إجراء فحص شامل لكل لغة مستخدمة على اليوتيوب للوصول إلى الاتجاهات العامة للمستخدمين. كان لدينا افتراض أن يوتيوب قد يكون بسيطاً كما يعتقد الكثيرون، من حيث التشابه في الاستخدام بغض النظر عن اختلاف اللغة. لكن لم نجد هذا الافتراض صحيحاً.

فكل لغة تختلف عن الأخرى في أبعاد متعددة. باختصار، يختلف يوتيوب الهندي اختلافاً جذرياً عن يوتيوب باللغات الأخرى.

يبدو أن الناطقين باللغة الهندية يتواصلون مع بعضهم البعض على يوتيوب بإيقاعات وديناميكيات غير موجودة في أي لغة أخرى، ويتضح لنا من خلال الأرقام أن هناك قصة صراع جيوسياسي كبير.

لنبدأ بدراسة النمو (نشر المحتوى) على المنصة، يوضح الرسم البياني السابق مقدار ما تم تحميله من كل لغة سنوياً، من عام 2014 إلى عام 2023. وحققت اللغات الأربع (الإنجليزية، الهندية، الروسية والإسبانية) نمواً سريعاً، ولكن تم تحميل أكثر من نصف مقاطع الفيديو الهندية على يوتيوب في عام 2023 وحده.

أما فيما يتعلق بطول مدة الفيديوهات على المنصة. كانت مقاطع الفيديو الإسبانية أطول بقليل من غيرها، بمتوسط دقيقتين ونصف تقريباً. ولا تقل عنها الإنجليزية بفارق كبير، حيث يبلغ متوسطها دقيقتين تقريباً، والروسية دقيقة و38 ثانية. لكن متوسط طول مقاطع الفيديو الهندية على يوتيوب بلغ 29 ثانية فقط.

قد تبدو هذه التفاصيل غريبة إلى حد ما، لكنها في الواقع تعكس تاريخ الإنترنت في الهند.

فالهنود اعتمدوا كثيراً على تيك توك، قبل وقت طويل من انتشاره في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الأمر تغير تماماً بعد أن حظرت الهند التطبيق الصيني، على خلفية اشتباكات حدودية مع الصين عام 2020. مما حرم ملايين المستخدمين من تحميل مقاطع الفيديو والتعليقات والأعمال التجارية والتعبير عن أنفسهم.

وبسرعة حاول يوتيوب ملء هذا الفراغ، وجعل الهند أول سوق لطرح خدمة الفيديوهات القصيرة، وهي ميزة طورتها الشركة لتسليط الضوء على صيغة الفيديو العمودي القصير التي اشتهر بها تيك توك، ويبدو أنها حققت النجاح المطلوب.

الآن أكثر من نصف المحتوى باللغة الهندية على يوتيوب، حوالي 58 في المئة، عبارة عن فيديوهات قصيرة، مقارنة بحوالي 25 في المئة إلى 31 في المئة، من الفيديوهات باللغات الأخرى.

ومازالت العديد من الدول تعتبر الفيديوهات القصيرة مجرد تقليد لتيك توك، لكن في الهند أصبح الأمر نظاماً متكاملاً كبيراً.

يظهر تأثير تيك توك والفيديوهات القصيرة بطرق أخرى أيضاً. يُركز الرسم البياني السابق على مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 30 ثانية أو أقل، ويوضح الرسم الثانية الأكثر استخداماً كمعيار لطول الفيديو في كل لغة.

فمثلا كانت الثانية 15 هي النقطة الرئيسية لقياس متوسط طول مقطع الفيديو، وكانت الفيديوهات باللغة الهندية هي الأكثر استخداماً للفيديوهات التي يبلغ طولها 15 ثانية، وهي نفس مدة الطول الافتراضي للفيديو على تيك توك، وتم اعتمادها كطول افتراضي للفيديوهات القصيرة على يوتيوب.

ويمكن استخدام مصطلح مثل "متوسط المدة (للفيديو) حسب اللغة"، لكنه سيكون غير مناسب، لأن هناك تغييراً جذرياً في طريقة استخدام الناس للفيديو على اليوتيوب في أنحاء كثيرة من العالم.

ثم وجدنا فرقاً واضحاً في كيفية وصف الناس لمقاطع الفيديو الخاصة بهم، حيث يطلب يوتيوب تصنيف مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها. ولا يهتم معظم المستخدمين بتغيير الخيار الافتراضي الموجود وهو "الأشخاص والمدونات".

وعندما استبعدنا هذه الميزة أثناء فحص العينات، ازدادت حدة الاختلافات الواضحة بين اللغات.

يوضح الرسم البياني التالي الاختلافات. بالنسبة للغة الروسية، تُهيمن مقاطع فيديو الألعاب. وهي الفئة الأكثر رواجاً في اللغتين الإنجليزية والإسبانية أيضاً. ولكن في اللغة الهندية، يتصدر تصنيف الترفيه والتعليم القائمة.

أما فيما يتعلق بالمحتوى السياسي، فإن محتوى يوتيوب باللغة الإنجليزية كان الأقل في فئة "الأخبار والسياسة"، رغم كل الاهتمام الذي يحظى به المحتوى السياسي باللغة الإنجليزية في الخطاب العام العالمي.

هذه التصنيفات أكثر من مجرد بيانات وصفية، إنها رؤية لكيفية استخدام الثقافات المختلفة لمنصة يوتيوب لأغراض مختلفة. ما نراه هنا هي شبكات إنترنت متوازية تُشكلها الاحتياجات والتوقعات والأعراف المحلية.

لكن هذه البيانات تشير إلى أمر مختلف: تكشف أن الناس في مجتمعات لغوية مختلفة لا يكتفون فقط بإنتاج مقاطع فيديو متنوعة والتفاعل معها بطرق متعددة، بل قد يستخدمون يوتيوب لأسباب مختلفة تماماً.

وأخيراً، نظرنا في مقاييس الشعبية والانتشار (عدد المشاهدات والإعجابات والتعليقات)، وكانت اللغة الهندية استثناءً أيضاً في هذا المقياس، وظهر تفاوت كبير في التعامل مع مقاطع الفيديو.

فقد استحوذت 0.1 في المئة فقط من مقاطع الفيديو الهندية على 79 في المئة من المشاهدات، بينما تراوحت نسبة المشاهدات في اللغات الأخرى بين 54 في المئة و59 في المئة.

لكن كان هناك ظاهرة مثيرة أيضاً وهي أن مقاطع الفيديو الأقل رواجاً والأقل تحقيقاً للمشاهدات، كانت فرصها أكبر في الحصول على الإعجابات.

وهنا يُظهر أمر أعمق. فعلى يوتيوب باللغة الهندية، حتى مقاطع الفيديو التي لا تُشاهد كثيراً تحظى بالتقدير والاعتراف. وتشير أبحاثنا الجديدة إلى أن يوتيوب في الهند ربما يُستخدم كخدمة رسائل فيديو للتواصل والتحدث مع الأصدقاء والعائلة، وحتى مقاطع الفيديو العامة غالباً ما تكون موجهة لجمهور خاص.

ويمكن تفسير بعض هذه الاختلافات من خلال كيفية التعامل مع الإنترنت في الهند، وإرث تيك توك في البلاد. وقد يكون هذا نوعاً مختلفاً من "اقتصاد إثارة الانتباه"، الذي يركز على التفاعل الصغير والهادف أكثر من السعي للوصول لعدد أكبر من الجماهير، وهو ما قد يكون مؤشراً على شيء عاطفي بشكل أكبر، وربما أكثر إنسانية.

لا يزال هناك الكثير من العمل، والكثير من مقاطع الفيديو لمشاهدتها، قبل أن نتمكن من إثبات هذه الافتراضات بشكل قاطع. ولكن المؤكد أن هناك تأثير كبير للغة، فرغم أن لها دوراً في تشكيل النظرة للحياة الرقمية، فهي أيضاً قد تُعيق الإطلاع على الطرق المختلفة والثقافات المحددة التي يتعامل بها الناس مع المنصات على الإنترنت.

وتؤثر رؤيتنا المصطنعة والمحدودة للإنترنت، بسبب الاعتماد على اللغة الإنجليزية أو اللغة المحلية، في قدرتنا على بناء الأعمال والصحافة ووضع النظم والقواعد.

لكن الوقت قد حان الآن لننظر للأمور بشكل أعمق.