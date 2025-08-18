إذا كنت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتأكيد صادفك ترند "كوكتيل الكورتيزول" الذي يدعي صانعوه أنه يخفض من نسبة هرمون الكورتيزول.

يتكون هذا المشروب من برتقال وليمون وماء جوز الهند والقليل من ملح الهيمالايا، ويُطلق عليه أيضاً اسم "كوكتيل الغدة الكظرية".

يوصف الكورتيزول بأنه "هرمون التوتر" الرئيسي في جسم الإنسان، وتفرزه الغدد الكظرية الموجودة فوق الكليتين مباشرة، لتمكين الجسم من التعامل مع المواقف الطارئة.

رغم انتشار هذا المشروب على نطاق واسع، إلا أنه لم تثبت فعاليته طبياً حتى الآن، حيث توضح اختصاصية التغذية الأردنية مجد الخطيب: "مكونات هذا المشروب غنية بالفعل بفيتامين سي والبوتاسيوم والصوديوم، فهو يرطب الجسم، ويعوضه بالأملاح اللازمة، ويساعد في تحسين الطاقة، لكن لا يوجد دليل علمي أنه قد يخفض الكورتيزول بشكل مباشر".

ارتفاع أو انخفاض الكورتيزول قد يكون ضاراً بالصحة، كما يوضح استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء المصري إسلام الشواف، حيث يشرح: "الكورتيزول يلعب دوراً مهماً في أداء عدد من وظائف الجسم، مثل تقليل الالتهابات وتنظيم ضغط الدم، والتحكم في النوم ومستويات الطاقة بالجسم، فزيادته قد تتسبب بحالة اسمها متلازمة كوشينغ Cushing) syndrome) ومن أعراضها زيادة الوزن في الجزء العلوي من الجسم، خصوصاً حول الخصر، والظهر، والوجه، وبين الكتفين".

"أما نقصانه فقد يؤدي إلى مرض أديسون (Addison's disease) ومن أعراضه المبكرة التعب الشديد والرغبة الملحّة في تناول الملح وفقدان الوزن بسبب قلة إنتاج الغدد الكظرية للكورتيزول".

ترند الكورتيزول

هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها الكورتيزول مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انتشر سابقاً مصطلح "وجه الكورتيزول" أو مصطلح "وجه القمر" للإشارة إلى أن الجسم بدأ في تخزين المزيد من الدهون في جانبي الوجه، لدرجة أنه في بعض الحالات لا يمكننا رؤية أذني الشخص عند النظر إلى وجهه من الأمام.

فمن حين لآخر، تُتداول الكثير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، عن كيفية التغلب على ارتفاع مستويات هذا الهرمون بشكل عام، بعض مقترحات التغلب عليه تدخل ضمن ما يعرف بالطب البديل، مثل الحجامة، وأيضاً تتحدث بعض مقاطع الفيديو عن بعض المكملات الغذائية مثل الأشواغاندا Ashwaghanda، لكن لم تثبت فعاليتها طبياً حتى الآن.

تقول إسراء التي تعاني من ارتفاع الكورتيزول إنها حاولت اتباع هذه الأساليب، لكن دون جدوى، فتوصلت أخيراً إلى اتباع تعليمات الأطباء بالبعد عن مسببات التوتر والالتزام بنظام صحي وبعض الأدوية لإنزال وزنها الزائد الناتج عن ارتفاع نسبة هذا الهرمون لديها.

Getty Images ارتفاع الكورتيزول لفترات طويلة يسبب بعض المشكلات الصحية

التوتر المزمن وارتفاع الكورتيزول

التوتر المزمن قد يؤدي لارتفاع الكورتيزول لمدة طويلة، مما يؤثر سلباً على الجسم، كما حدث مع إسراء البالغة من العمر 27 عاماً، إذ تقول: "تسبب لي ارتفاع الكورتيزول في إصابتي بمقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، رغم أنني لا أعاني من السمنة طوال حياتي، ازداد وزني 18 كيلو غراماً خلال شهرين فقط، كما تسبب لي أيضاً حساسية شديدة أرجعها الأطباء إلى ارتفاع الكورتيزول لأنه يؤثر على المناعة، وبعد إجراء التحليل ومعرفة الأعراض، شخصني الطبيب بارتفاع الكورتيزول".

ويجري قياس الكورتيزول من خلال إجراء تحليل للدم أو البول أو اللعاب، وعادة ما تتفاوت مستويات الكورتيزول خلال اليوم، ومن ثم قد يُطلب من الشخص إجراء أكثر من اختبار في يوم واحد، أو أنواع مختلفة من الاختبارات.

تصف إسراء حياتها بأنها تعيش في دائرة مفرغة، فتقول: "أعاني من اضطرابات نوم منذ فترة تسببت في ارتفاع الكورتيزول، وأيضاً ارتفاع الكورتيزول يؤدي إلى اضطرابات في النوم، أنا أعيش في دائرة لا تنتهي".

Getty Images عادات خاطئة قد ترفع هرمون الكورتيزول

عادات يومية قد ترفع هرمون الكورتيزول

توضح اختصاصية التغذية مجد الخطيب أن بعض الأمراض قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول، لكن السبب الأهم هو التوتر المزمن، وقلة النوم، وأسلوب الحياة السريع المليء بالضغوط.

كما أن نمط التغذية غير الصحي يرفع من مستويات الكورتيزول، فتقول الخطيب: "الطعام يؤثر على الكورتيزول، فالسكريات المكررة، والمشروبات الغازية، والإفراط في شرب الكافيين، وعدم تناول القدر الكافي من البروتينات، ونقص الفيتامينات والمعادن الأساسية تسهم جميعها في رفع مستوى الكورتيزول".

وتشير الخطيب، إلى بعض العادات اليومية التي قد ترفع الكورتيزول دون أن ننتبه لها، مثل قضاء فترات طويلة في تصفح الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعدد المهام بشكل مبالغ فيه، والجلوس لفترات طويلة، ومتابعة الأخبار والمحتوى السلبي على الشاشات.

وتضيف: "من أعراض ارتفاع الكورتيزول زيادة الوزن، لا سيما في منطقتي البطن والوجه، وتراكم الدهون بين لوحي الكتفين، وارتفاع سكر الدم (الغلوكوز)، والذي قد يتحول أحياناً إلى النوع الثاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وضعف العظام (هشاشة العظام)".

نمط الحياة الصحي هو الحل

توضح الخطيب لنا كيفية الحفاظ على هرمون الكورتيزول ضمن مستواه الطبيعي: "هرمون الكورتيزول ليس عدواً، فهو هرمون مهم جداً، لكن السر يكمن في الحفاظ عليه في مستواه الطبيعي بأسلوب حياة متوازن وصحي، فصحتنا النفسية والجسدية هما وجهان لعملة واحدة، لذلك فالغذاء المتوازن، والرياضة المعتدلة، والنوم العميق، وممارسة التأمل، والتنفس العميق للسيطرة على التوتر، وقضاء وقت مع الأحباء، من أهم العوامل للحفاظ على مستوى الكورتيزول".

تقول إسراء إنه بالرغم من تحسن حالتها الصحية ببطء نوعاً ما، حيث تحاول إنقاص 18 كيلو غراماً من وزنها خلال أربعة أشهر، إلا أنها تشعر بالاطمئنان والثقة بطبيبها المعالج واتباع تعليماته بشأن نمط حياتها الصحي اليومي، فتقول: "رغم أن مستويات الكورتيزول تتراجع لدي بنسب قليلة، لكن مقاومة الأنسولين تحسنت لدي بشكل كبير".