إيلاف من لندن: يبدو الأمر أشبه بتعذيب العصور الوسطى، من قضبان معدنية تُغرس في العظام إلى عدة أشهر من المعاناة بحثاً عن التعافي الكامل. لكن بالنسبة للبعض، السفر إلى تركيا لزيادة طول قامته بضعة سنتيمترات يستحق أن نعاني من أجله صحياً ومالياً.

كان فرانك يقضي شهر عسله في كوالالمبور، وهو ينظر من نافذة فندقه إلى النقاط الفضية لأطول ناطحتي سحاب في العالم، حين قرر أن الوقت قد حان لزيادة طوله. كان قد اعترف مؤخرًا لزوجته الجديدة بمدى شعوره بالحزن بالنظر إلى قصر قامته، ولأنه رجلٌ مُكرسٌ لتطوير ذاته، أراد فرانك اتخاذ خطوة. التقط الهاتف، واتصل بعيادة في تركيا متخصصة في جراحة إطالة الساقين، وحجز موعدًا.

"كنتُ أُعيد التفكير كثيرًا - في نهاية المطاف، سيُكسر ساقيك،" يقول، مُتكئًا على سرير فندق في إسطنبول، ساقاه مُباعدتان أمامه، مُثبتتان بدعامة على كل فخذ".

وجته، إميليا، تعتني به، تُحضر له مُسكنات الألم وكمادات الثلج لأماكن الجروح التي تُثقب فيها دعامات الساق. خلال الأسبوعين الأولين بعد الجراحة، احتاج فرانك إلى مساعدتها للدخول إلى المرحاض والنزول منه، ولكن الآن، بعد ستة أسابيع، أصبح كل ما يحتاجه هو النهوض من السرير فقط.

قاطع حديثنا صوت إنذار: حان وقت إدخال مفتاح في الدعامة المعدنية على جانب فخذ فرانك وتدويرها، مما يُجبر القضبان التي أُدخلت في عظام الفخذ على الانفصال. ينمو عظم جديد في الفجوة بين عظام فخذه، مليمترًا واحدًا مؤلمًا في كل مرة.

كل دورة للمفتاح تُحدد مقدار نمو المريض، ويهدف فرانك إلى خمس دورات يوميًا بدلًا من الأربع التي يوصي بها أطباؤه، ليحصل على ربع سنتيمتر إضافي ثمين. هذا يعني المزيد من المعاناة، لكن فرانك يُصر على بذل الجهد للحصول على ما يُريد. "حان وقت النمو!" تقول إميليا، ضاحكة.

أريد أن أكون أطول

بطول 1.7 متر، أي أقل بقليل من متوسط طول الرجال في العالم، يشعر فرانك، البالغ من العمر 38 عامًا، أنه عاش حياته "كرجل قصير". لكن عند التحدث مع أي مريض في عيادة "أريد أن أكون أطول" في إسطنبول، حيث اختار فرانك الخضوع لتطويل الساق، يتضح أن قصر القامة أمر نسبي.

خضع رجال يزيد طولهم عن 1.8 متر لهذه العملية. أخبرني أحدهم أنه احتاج إلى جراحة "لتصحيح" تقوس ساقيه، وقرر زيادة طوله في الوقت نفسه. نظرت إليّ امرأة شقراء نحيفة - وهي مثال نادر لمريضة هنا - كان طولها 1.8 متر قبل الجراحة، وقالت بوجه جامد إن قصر القامة "هو آخر عيب مقبول في المجتمع" لشرح سبب خضوعها للعملية لزيادة طولها بوصتين. (تقدم العيادة أيضًا جراحة تقصير الساق، على الرغم من أنها أقل شيوعًا بكثير؛ حيث خضع لها تسعة مرضى فقط حتى الآن، معظمهم من النساء).

في هذه الأثناء، يُصرّ فرانك على أن يصبح أطول من إميليا - التي يبلغ طولها 170 سم - بزيادة 9 سم، أي ما يزيد قليلاً عن الحد الأقصى الذي حدده الأطباء له، وهو 8.5 سم، والذي يُمكن لعضلاته وأوتاره تحمله بأمان. هذا سيجعل طوله 170 سم. حلمه بسيط: أن يكون متوسط الطول.

الرجل الذي يحدد طوله بنفسه!

خمس دورات يومية للمفتاح تعني أنه سيكتسب ما يزيد قليلاً عن مليمتر واحد يوميًا لمدة عشرة أسابيع. لكن الأمر ليس خاليًا من التحديات: "أحيانًا، يُرهقني ألم الأعصاب". يفخر فرانك بروح المبادرة: فقد وشم عبارة "صنع نفسه" على مفاصل أصابعه، ورسم صورة لبطله، أرنولد شوارزنيجر - الذي يعتبره الرجل العصامي المثالي - على فخذه.

يتمدد وجه أرني ببطء مع نمو فرانك. يقول: "أحدد طولي بنفسي، وأختار الطول الذي أريد أن أكون عليه". "أنا طموح جدًا: إذا أردت شيئًا، أسعى إليه. حتى أحققه، يكاد يعذبني".

للمشاهد العادي، تبدو عملية إطالة الساق كشكل من أشكال التعذيب في العصور الوسطى، وفي وقت سابق من ذلك اليوم شاهدتُ أخصائي العلاج الطبيعي يرفع ساقي فرانك الجديدتين برفق بينما كان يتأوه من الألم - إذ يبدو تقويم أوتار ركبته مستحيلاً، كما لو أنها قد تنكسر. وهو يتعافى الآن من أول جراحتين: الأولى كسرت عظمتي الفخذ لإدخال قضبان معدنية ووضع مثبتات. أما الثانية، فستُزال المثبتات بعد إتمامه عملية تدوير المفتاح، أي بعد ثلاثة أشهر. يختار بعض المرضى كسر عظام قصبة الساق بدلاً من ذلك، أو بالإضافة إلى ذلك، سعياً لزيادة طولهم.

ألم حقيقي والهدف قامة أطول

إذا كان كسر عظام ساقك إلى نصفين يبدو مؤلمًا بما فيه الكفاية، فإن الألم الحقيقي يأتي بعد ذلك. في فندقٍ على أطراف إسطنبول، مبنيّ مما يبدو أنه ألواح جبسية ورقائق ذهب مزيفة، يقضي حوالي 20 مريضًا يخضعون لعمليات تطويل الساقين أيامهم في هوسٍ بعضلاتهم وأوتارِهم، والتأكد من أنها تتمدد لاستيعاب عظامهم الجديدة.

هذا يعني جلسات علاج طبيعي يومية لتعلم كيفية المشي مجددًا، ومميّعات الدم، وجلسات تدليك، والكثير من مسكنات الألم. في حين أن الإحصائيات العالمية حول عدد الأشخاص الذين يختارون هذه العملية سنويًا قليلة، فقد قدرت إحدى شركات أبحاث السوق الهندية أن صناعة تطويل الأطراف العالمية ستنمو بشكل كبير بحلول عام 2030 لتصل قيمتها إلى 8.6 مليار دولار (6.4 مليار جنيه إسترليني).

هل سنتيمترًا واحدًا أهم من صحتك؟

يقول سيركان أكسوي من عيادة "أريد أن أكون أطول" والذي يشرف على العلاج الطبيعي لفرانك: "أقول لهم دائمًا، إن سنتيمترًا واحدًا ليس أهم من صحتك". معظم مرضاهم من الرجال، ويتعين على أكسوي ثني العديد من العملاء عن محاولة اكتساب الكثير من الطول. من وجهة نظر العيادة، تأتي المخاطر من عدم التزام المرضى بروتين صارم للرعاية اللاحقة، ولكن تحدث مشاكل وحتى وفيات. جلطات الدم، ومشاكل المفاصل، وعدم نمو أنسجة عظمية جديدة، وإصابات الأوعية الدموية، والندبات والألم المزمن كلها مضاعفات محتملة لعمليات إطالة الساقين.

بالإضافة إلى "متلازمة راقصة الباليه"، حيث تفشل أوتار أخيل في التمدد بشكل كافٍ، مما يجبر القدمين على التقوس بشكل مبالغ فيه ويمنع المريض من المشي. في العام الماضي، توفي مريض سافر جواً من المملكة العربية السعودية بسبب جلطة دموية بعد 16 يومًا من خضوعه لجراحة إطالة الساق. عندما سألت عيادة "أريد أن أكون أطول" عن هذا، قالوا إن التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية لم يجد أي خطأ في الجراحة.

32 ألف دولار كلفة حلم القامة الطويلة

على الرغم من أن فرانك اختار خيارًا أرخص، يتضمن مثبتات خارجية بدلًا من جهاز داخلي إلكتروني، إلا أن تكلفة 32,000 دولار أميركي (24,000 جنيه إسترليني) - بما في ذلك إقامة طويلة في فندق وجلسات علاج طبيعي - قد أثرت سلبًا على الأموال التي كان الزوجان يخططان لاستخدامها كدفعة أولى لقرض عقاري. عندما سألتُ عن هذا، وصفت إميليا كيف أن أشهرًا من السفر عبر آسيا منحتهما منظورًا جديدًا. بدأ الزوجان يعتقدان أنهما يُعطيان أهمية كبيرة للأمور المادية بدلًا من السعي وراء الرضا الحقيقي. تقول إميليا:

"الحصول على طعام وسرير مريح - هذه هي السعادة الحقيقية". "بعد ذلك، إذا كان الأمر يتعلق بشراء منزل، فسنفعل ذلك. وإذا كان الأمر يتعلق بكسر ساقيك وزيادة طولك، فسنفعل ذلك."

الفكرة من الجراح السوفيتي أبراموفيتش

تتُنسب فكرة أن كسر العظام يمكن أن يُتيح طريقةً لتقصير أو إطالة أحد الأطراف على نطاق واسع إلى الجراح السوفيتي جافريل أبراموفيتش إليزاروف، الذي طوّر "تقنية إليزاروف" في روسيا عام 1951.

وتضمنت هذه التقنية إضافة حلقات معدنية خارجية حول العظم المكسور لتثبيته، وتُثبّت في مكانها بدبابيس أو أسلاك معدنية. إذا رغب المريض في النمو، يُمكن استخدام الإطار لفصل الأجزاء عن بعضها البعض؛ وقد وجد إليزاروف أن عظمًا جديدًا ينمو بينها، مما يزيد من طولها. ومنذ ذلك الحين، اعتُمدت تقنيته عالميًا.

بينما أصبحت التقنيات الأكثر تطورًا شائعة الآن، إلا أن المبدأ لا يزال قائمًا. واليوم، تتوفر عمليات إطالة الساق حتى في عيادة متخصصة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) داخل المستشفى الوطني الملكي لجراحة العظام. ومع ذلك، أخبرني متحدث باسم وحدة إعادة بناء الأطراف في المستشفى الوطني الملكي لجراحة العظام أن حوالي 100 مريض تقريبًا يعالجونهم سنويًا يأتون للتعافي من الإصابة أو تصحيح التشوهات - وأن المرضى الذين يطيلون كلتا الساقين نادرون.

مخاطر كبيرة وعلاج طبيعي شاق

أعرب المتحدث الرسمي نفسه عن مخاوفه بشأن سفر المرضى إلى الخارج لإجراء "عملية جراحية تنطوي على مخاطر كبيرة وتتطلب علاجًا طبيعيًا شاقًا". وتشمل هذه المخاوف العيادات التي تقلل من شأن المخاطر وتبالغ في تقدير "الفوائد التجميلية"، ونقص الرعاية اللاحقة المناسبة. تعالج هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بشكل روتيني المرضى الذين يعانون من مشاكل بعد الجراحة في الخارج، وقد كشفت دراسة أجرتها الهيئة الوطنية للصحة عن "عبء تكلفة كبير على هيئة الخدمات الصحية الوطنية" لعلاج عمليات إطالة الساق التجميلية الفاشلة.

العملية ممنوعة في الصين

حظرت وزارة الصحة الصينية عمليات إطالة الساق التجميلية عام 2006، خوفًا من مخاطرها على المرضى في قطاع متنامي وغير منظم، إلا أن هذه الممارسة استمرت في أماكن أخرى. قد تصل تكلفة العلاج الخاص في المملكة المتحدة إلى ما يزيد عن 50 ألف جنيه إسترليني، ويطلب بعض الجراحين 240 ألف جنيه إسترليني لتطويل عظمتين في كل ساق. ما يدفع عددًا متزايدًا من الناس للسفر إلى تركيا.

بيزنس المظهر الرجولي

حديثنا حتمًا يأخذنا نحو قضايا الرجولة، أظهرت دراسة حديثة أن الشباب في المملكة المتحدة ينفقون الآن أكثر من النساء على "التعديلات" الأقل تدخلاً مثل حقن البوتوكس - والتي يشير إليها بعض الممارسين الآن مازحين باسم " بروتوكس ".

ثم هناك نمو ما يسمى بـ "مجال الذكور"، الذي يلهم الجذع الممزق لجو روغان أو يصور دونالد ترامب على صورة لاعب كمال أجسام باستخدام الفوتوشوب. بالتأكيد عندما نتحدث عن طول الرجل، فإننا نتحدث حقًا عن الرجولة - والسلطة؟ فرانك يبتعد: ليس لديه أي وقت لأولئك الذكور ألفا السامة. يقول: "هذه الجراحة ليست عن ذلك - لا أعتقد أنها تتعلق بكونك أكثر رجولة، بل بكونك متوسط الطول".

بعد حديثنا بفترة وجيزة، استيقظ فرانك ذات ليلة وهو يشعر "بألمٍ من أسوأ ما شعرت به في حياتي". حاول الصراخ وهو يكافح لالتقاط أنفاسه، لكن أكياس الثلج الأربعة الضخمة على ساقيه لم تُخفف الألم.

بعد أن نقله الأطباء إلى مستشفى قريب، عولج من انسداد رئوي - جلطة دموية انتقلت إلى شرايين الرئة. أخبرني لاحقًا أحد ممثلي "وانا بي تولر" أن فرانك والمريض السعودي هما الوحيدان من بين 700 عميل لديهم الذين أصيبوا بجلطة دموية بعد الجراحة.

اتضح أن فرانك كان بحاجة إلى جرعة أعلى من مميعات الدم. ولكن في حين أن الجلطة الدموية من الآثار الجانبية النادرة، فإن مصير المريض السعودي يُظهر أنها قد تكون قاتلة.

حتى من فراشه في المستشفى، وفي ألم مبرح، استمر فرانك في استخدام مثبتاته. ولكن بعد التحدث مع طبيبه، اتضح أن أعصابه وأوتاره قد استُنزفت إلى أقصى حد - لم يعد قادرًا على فرد ساقيه. حان الوقت لإزالة المثبتات مبكرًا، مما أدى إلى توقف نموه. كان قد نما بمقدار 7.3 سم، ليصبح أقل بقليل من هدفه البالغ 170 سم.

فرانك مصمم على ألا يُعامل الرجال قصار القامة بشكل مختلف الآن، لكن تجربةً واحدةً مع مريضٍ آخر لا تزال عالقةً في ذهنه. يقول ببهجةٍ غامرة: "رأيته رجلاً قصير القامة لأول مرة. ليس بشكلٍ سيء، لكنني فهمتُ لماذا ينظر الناس إليّ كرجلٍ قصير القامة، وشعرتُ أنني طويل القامة مقارنةً به. الآن، كلما اقتربت مني امرأة، أجدها أقصر قامةً".

"يستحق الأمر العناء في النهاية، إذا رأيت الفرق بيني وبينها"، كما يقول وهو يشير إلى إميليا.

========

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن الغارديان