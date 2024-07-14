بعد أيام قليلة من خروج مسعود بزشكيان من صندوق الانتخابات السحري، وقبل أن يجلس على كرسي الرئاسة، ظهر الشق والانقسام الناتج عن هذا الحدث في جهاز ولاية الفقيه بوضوح. تتناول هذه المقالة التوترات والتناقضات داخل أجنحة النظام التي وصلت إلى ذروتها مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة.

مسعود بزشكيان، الذي يقدم نفسه كإصلاحي، هو في الواقع شخصية أكثر محافظة من المحافظين أنفسهم. باستخدام الحيل السياسية والدعائية، تمكن من تقديم نفسه كممثل للإصلاحيين والوصول إلى رئاسة الجمهورية بهذه الطريقة. لكن أفعاله الأولى تظهر حقيقة مختلفة.

أرسل بزشكيان رسالة إلى مخبر بترويسة "الرئيس المنتخب" أصدر فيها تعليمات، بما في ذلك طلب عدم السماح لأي من الوزارات أو المؤسسات التابعة للحكومة بإبرام عقود جديدة أو توظيف أفراد جدد أو تحمل التزامات مالية حتى تنصيب حكومته. هذا الإجراء، الذي يبدو محاولة للسيطرة على الوضع قبل تولي السلطة، قوبل بردود فعل حادة وانتقادية من منافسيه السياسيين.

انتقد منافسو بزشكيان هذا الإجراء ووصفوا رسالته بأنها "رسالة غريبة" و"هفوتان في أول مراسلة إدارية"، وكتبوا: "هذه الرسالة تظهر أنه غير ملم حتى بأساسيات إدارة البلاد؛ لأن الرئيس المنتخب ليس له وضع قانوني وسلطة قانونية حتى التنصيب...". تظهر هذه الانتقادات جهل بزشكيان بالقوانين الأساسية وعدم قدرته على إدارة البلاد.

تدخل المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أيضًا لوضع "الرئيس المنتخب" في مكانه! تظهر هذه الردود التوترات العميقة داخل أجنحة النظام التي وصلت إلى ذروتها مع وصول بزشكيان إلى السلطة.

من ناحية أخرى، يشكو المقربون من بزشكيان من أن الحكومة المتبقية من رئيسي تقوم بسرعة بوضع الأحجار على مختلف مستويات الحكومة وتقوم بتحويلات غير عادية، وتسلم الشركات الحكومية الكبرى لهذا وذاك، لوضع حكومة بزشكيان مسبقًا على طريق وعر ومليء بالعقبات. تظهر هذه الإجراءات محاولة الجناح المحافظ لخلق عوائق أمام الحكومة الجديدة ومنع تنفيذ برامجها.

أعلن سعيد جليلي، أحد الشخصيات البارزة المحافظة، في خطاب ألقاه أمام مجموعته أنه في لقاء مع بزشكيان أخبره أنه يعتبر نفسه ملزمًا بمساعدته، لكنه فسر "المساعدة" بهذه الطريقة وحذر بزشكيان بذكاء قائلاً: "إذا استمر عمل ناقص في مكان ما، ولم يتم الانتباه إليه، نعتبر من واجبنا أن ننبه، وإذا رأينا - لا قدر الله - أن العمل يتشكل بشكل خاطئ في مكان ما، سنحاول بقوة المساعدة في تصحيح ذلك الخطأ". تظهر هذه التصريحات النية الحقيقية للجناح المحافظ في السيطرة على حكومة بزشكيان وتقييدها.

وهكذا، فإن وضع بزشكيان على رأس هرم السلطة قد خلق توترًا واضطرابًا واسع النطاق في الدكتاتورية المتهالكة لولاية الفقيه. على الرغم من أن بزشكيان، وفقًا لبيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة (17 تموز/يوليو)، هو "بعوضة نحيلة" تكرر مرارًا وتكرارًا أنها "ذائبة في القائد" ومنفذة لبرنامجه، إلا أن ظهور هذه "الرسالة الغريبة" والصراع الفاضح للذئاب المتشبثة بالسلطة يظهر كيف أن هلاك رئيسي ومطارق العقوبات قد حطمت جهاز ولاية الرجعية.

الحقيقة هي أن تقاطع وتعارض مصالح أجنحة السلطة والنهب، بسبب التناقض والتعارض الذي لا يمكن حله في بنية نظام الاستبداد القروسطي لولاية الفقيه، والأهم من ذلك، بسبب الظروف السياسية والاجتماعية الحساسة للغاية، والمجتمع المتفجر والانتفاضات المقدرة، يمكن أن يؤدي إلى تعميق الشقوق الموجودة في النظام وتفاقم التناقضات والأزمات التي تواجه خامنئي بأبعاد لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه حتى الآن.

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إن هذه التناقضات تظهر أن هذين الجناحين لا يهتمان بمصالح الشعب ورفاهيته، بل يتنازعان فقط على نهب الشعب والسيطرة على السلطة. خلافهما ليس حول مصالح الشعب، بل حول شكل النهب وقمع الأمة والحصول على حصة أكبر من السلطة.

قال زعيم المقاومة الإیرانیة مسعود رجوي في أول موقف له بعد إعلان نتائج الجولة الثانية من مسرحية الانتخابات: "آثار الضربة على صدغ الخليفة المنهك والمتهالك قد زعزعت أركان النظام، والجهاز قد أصبح مثقوبًا من الداخل والذئاب تمزق بعضها البعض". ثم أضاف، مذكرًا برسالته السابقة له "قلنا إننا نرحب بشدة بأن يسمح خامنئي، حتى لو كان ذلك من خلال تزوير ملايين الأصوات، بأن يجلس الكلب الأصفر بدلاً من الثعلب على كرسي رئاسة الجمهورية. هذا الشق والانقسام هو في اتجاه الانتفاضة وتفكيك النظام".

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في النهاية، ما هو واضح هو أن إيران تقف على أعتاب فترة حساسة ومليئة بالتحديات. إن كيفية إدارة هذه التحديات والتوترات من قبل الحكومة الجديدة وأركان السلطة الأخرى يمكن أن تحدد مسار البلاد في المستقبل. هل سيتمكن بزشكيان من الحفاظ على التوازن بين القوى المختلفة وتنفيذ التغييرات التي يريدها، أم أن الضغوط الداخلية والخارجية ستمنعه من تحقيق وعوده الانتخابية؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح في الأشهرالقادمة.

إن فقدان إبراهیم رئيسي كان كارثة كبيرة لخامنئي وقد خلق صدعًا سيؤدي توتره إلى انتفاضة شاملة ومدمرة قادمة. الآن يجب أن نرى كيف يمكن لبزشكيان كعامل محفز أن يقرب هذه الانتفاضة ويجعلها أكثر ضخامة لتحرق جذور النظام.