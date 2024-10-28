بينما ينتظر الشعب الإيراني بفارغ الصبر رفع الرقابة على الإنترنت، تبددت الآمال مؤخرًا عندما قام وزير الاتصالات، في محادثة مع الصحفيين الأربعاء، بتأخير أي إجراء ملموس. لقد وعد بشكل غامض بإجراء تغييرات في "المستقبل القريب"، لكنه لم يقدم جدولًا زمنيًا محددًا، مما ترك الكثيرين يشعرون بخيبة أمل.

دافعت صحيفة "كيهان"، الناطقة الرسمية باسم المرشد الأعلى علي خامنئي، بقوة عن موقف النظام بشأن الرقابة على الإنترنت. في افتتاحية حديثة، وصفت الصحيفة أولئك الذين يطالبون بإزالة الرقابة بأنهم "متعاطفون مع الغرب" بهدف "فتح الباب أمام الفساد". ويعكس هذا الموقف المتشدد للحكومة، والذي أثار انتقادات محلية ودولية.

توقعات التغيير في عهد الرئيس بزشكيان

كان أنصار الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، يأملون في أن تعطي إدارته الأولوية لرفع القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت. يعتقد الكثيرون أنه من خلال توجيه واحد، يمكن لبزشكيان إعادة بيئة الإنترنت في إيران إلى حالة أكثر انفتاحًا. ومع ذلك، سرعان ما خفت حدة هذا التفاؤل.

في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، بدلاً من اتخاذ خطوات نحو إزالة الرقابة، أمر بزشكيان بإعداد تقرير عن وضع الإنترنت في البلاد. وفاجأت هذه الخطوة حتى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، حيث وصفت صحيفة "الشرق" نهج الرئيس بأنه "لا يصدق". كانت التوقعات عالية بأن الإدارة الجديدة ستتصرف بسرعة، ولكن بدلاً من ذلك، قوبل الجمهور بمزيد من التأخير.

خيبة الأمل من الصحافة

عبّرت صحيفة "هم ميهن" عن استيائها ووصفت تصريحات بزشكيان بـ"المخيبة للآمال". وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن "الرأي العام كان ينتظر أخبارًا عن إزالة التصفية، ولكن بدلاً من ذلك، قوبل بانتقادات للشبكات الافتراضية الخاصة". ويعكس هذا الشعور إحباط العديد من الإيرانيين، الذين توقعوا حلاً أسرع لقضية الرقابة.

ومما زاد من الارتباك، يوم الأربعاء، أن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للنظام ناقش مرة أخرى بشكل خاص مسألة التصفية، وحث الجمهور على التحلي بالصبر. وأكد أن "التوجه المتسرع قد لا يؤدي إلى النتائج المرجوة"، وأشار إلى تقرير فني مرتقب للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني. بالنسبة للكثيرين، بدا هذا وكأنه مجرد تأخير آخر.

الدعوة إلى الشفافية

في 25 أيلول (سبتمبر)، أشارت "هم ميهن" إلى أن هناك عوامل مخفية وراء التأخير، متسائلةً: "سيكون من الجيد شرح الوضع بوضوح. على الأقل حينها سيعرف الناس أين أو من هي العقبات". وقد رددت صحيفة "فرهيختيغان" هذه الدعوة للشفافية في 10 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث حثت الحكومة على الكشف عن الأسباب الكامنة وراء استمرار الرقابة. وبحسب الصحيفة، فإن معارضة "مؤسسات معينة" و"عدد من متطلبات المنبع" هي العوائق الأساسية. وأوضحت أن هذه المتطلبات "المنبعية" تنبع من مهمة المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، الذي تم تشكيله تحت إشراف خامنئي.

دور المجلس الأعلى للفضاء السيبراني

على الرغم من محاولات وسائل الإعلام الحكومية تصوير الرئيس ووزير الاتصالات باعتبارهما صانعي القرار الرئيسيين فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت، فإن السلطة الحقيقية تكمن في مكان آخر. تم إنشاء المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، في 3 آذار (مارس) 2012، بموجب مرسوم خامنئي، "لتنظيم وإدارة التطورات في الفضاء السيبراني". ويضم المجلس أعضاء معينين ومنتخبين، ويرأسه الرئيس.

ومع ذلك، فإن السلطة الحقيقية للمجلس تقع على عاتق الأعضاء الذين يعينهم خامنئي مباشرة، والذين يخدمون لمدة أربع سنوات. وفي عام 2015، حدد خامنئي عشرة أهداف رئيسية للمجلس، بما في ذلك التعجيل بإنشاء شبكة معلومات وطنية وتعزيز القيم الإيرانية الإسلامية مع منع "التطفلات الثقافية والاجتماعية". تشكل هذه الأهداف عائقًا كبيرًا أمام رفع الرقابة على الإنترنت، لأنها مصممة لحماية النظام من التهديدات المتصورة في الفضاء الإلكتروني.

وقد أشار خامنئي مراراً وتكراراً إلى العالم الافتراضي باعتباره "ساحة معركة" وانتقد الطبيعة "غير المقيدة" للإنترنت، داعيًا إلى تشديد الرقابة. ونتيجة لذلك، فإن الرئيس، رغم منصبه كرئيس للمجلس، لا يملك صلاحية إزالة التصفية من جانب واحد، ويجب عليه أن يعمل بشكل وثيق مع خامنئي، وكذلك مع المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.

حل تقني لمشكلة سياسية؟

عندما يتحدث وزير الاتصالات عن تشكيل فريق فني ووضع خطة لرفع الحجب، فمن الواضح أن هذه الجهود تهدف إلى الحصول على موافقة خامنئي والمؤسسات الأمنية. لطالما كانت النخب السياسية والعسكرية هي حراس سياسات الإنترنت الإيرانية، مما يضمن بقاء سيطرة النظام على المعلومات مشددة.

وفي العامين الماضيين، وخاصة بعد احتجاجات 2022، تكثفت القيود على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثرت هذه الإجراءات بشدة على الشركات القائمة على الإنترنت، والتي أغلق الكثير منها أو تعرض لخسائر مالية كبيرة. في حين أن الأرقام الرسمية حول عدد المواقع المحجوبة غير متوفرة، تفيد وسائل الإعلام الحكومية أن ما لا يقل عن 50 بالمئة من المواقع العالمية المهمة - بما في ذلك جوجل وفيسبوك وأبل وتيك توك وأمازون - تخضع للتصفية، مما يمنع الوصول إلى الموارد الحيوية لملايين الإيرانيين.

تصنيف إيران العالمي الضعيف في حرية الإنترنت

ومن بين أكبر 100 اقتصاد في العالم، تحتل إيران المرتبة الأدنى من حيث الوصول المجاني إلى الإنترنت. وتحتل الدولة أيضًا المرتبة 90 من أصل 100 في مؤشر يقيس اضطرابات الإنترنت وسرعته. يعاني ما يقدر بنحو 40 بالمئة من المستخدمين الإيرانيين من بطء أو انقطاع في الاتصال عند محاولتهم الوصول إلى 5000 موقع ويب الأكثر زيارة، بينما في 50 دولة أخرى، يقل هذا الرقم عن 6 بالمئة.

أشارت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران إلى معدات التصفية باعتبارها السبب الرئيسي لضعف جودة الإنترنت في إيران، مشيرة إلى أنها "العامل الأكثر أهمية في تقليل جودة الإنترنت في إيران والعقبة الرئيسية أمام تطوير الشبكة".

دور مافيا الـVPN

وبينما يواصل مسؤولو النظام مناقشة مستقبل الرقابة على الإنترنت، ازدهر الاقتصاد السري المربح. يعتمد العديد من الإيرانيين الآن على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لتجاوز الرقابة. وفقًا لوزير الاتصالات، يستخدم ثلثا مستخدمي الهاتف المحمول شبكات VPN للوصول إلى المحتوى الذي تمت تصفيته، وتقدر وسائل الإعلام الحكومية أن 84 بالمئة من مستخدمي الهاتف المحمول يستخدمون شبكات VPN للوصول إلى منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

لقد اجتذب سوق VPN المزدهر هذا، والذي تقدر قيمته بما يتراوح بين 40 ألف إلى 50 ألف مليار سنويًا، انتباه البرلمانيين ووسائل الإعلام على حد سواء. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن أقارب وأبناء كبار مسؤولي النظام يستفيدون من هذا الاقتصاد السري، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى رفع التصفية.

وقال مصطفى نخعي، عضو البرلمان، لصحيفة "اعتماد" مؤخرًا، إن سوق VPN يعمل كمافيا، ويمنع محاولات إزالة التصفية من أجل حماية أرباحهم. وقد أدى هذا، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية الراسخة لدى النظام، إلى خلق شبكة معقدة من المصالح التي تجعل حل قضية الرقابة أكثر صعوبة.