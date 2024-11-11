في السنوات الأخيرة، كانت الخسائر المستمرة من الشركات المملوكة للدولة إحدى القضايا المهمة في مقترحات ميزانية إيران. فرضت هذه الخسائر عبئًا ماليًا كبيرًا على دافعي الضرائب الإيرانيين، دون تقديم فوائد اقتصادية كبيرة. وعلى الرغم من الدور البسيط نسبيًا الذي تلعبه هذه الشركات المملوكة للدولة في اقتصاد إيران، إلا أنها تستهلك جزءًا كبيرًا من الأموال العامة. إن عدم الكفاءة الهيكلية وسوء الإدارة والفساد الإداري وعدم استقرار السياسة الاقتصادية التي تدفع هذه الخسائر لا تضغط على ميزانية إيران فحسب، بل تحد أيضًا من الإمكانات الاقتصادية للبلاد.

عدم الكفاءة الهيكلية وقضايا الإدارة

أحد الأسباب الرئيسية للخسائر المالية بين الشركات المملوكة للدولة في إيران هو الإدارة غير الفعّالة. إن التعيينات القيادية في هذه الشركات غالباً ما تكون مبنية على العلاقات السياسية وليس المؤهلات المهنية. وقد أدى هذا الاتجاه إلى ضعف التخطيط الاستراتيجي وعدم الاستقرار المالي، مما يعوق قدرة هذه الشركات على تحقيق الربحية. وعلى النقيض من ذلك، فإن الإدارة الكفؤة قد تمكن هذه الشركات من العمل بكفاءة، وتوليد القيمة لكل من الدولة والمواطنين.

الفساد الإداري وسوء تخصيص الموارد

الفساد الإداري هو عامل آخر يقوض أداء الشركات المملوكة للدولة في إيران. إن الممارسات الفاسدة في العمليات المالية والتشغيلية تهدر الموارد الاقتصادية، وتحولها بعيداً عن الأنشطة الإنتاجية إلى مكاسب شخصية أو خاصة. ويؤدي سوء تخصيص الأموال هذا إلى تعميق الخسائر المالية لهذه الشركات، مما يزيد من إجهاد الميزانية الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن الفساد يقلل من الدافع للإنتاجية والابتكار داخل هذه الشركات، مما يؤدي إلى تفاقم عدم الكفاءة وخفض القدرة التنافسية الاقتصادية الإجمالية.

تأثير عدم استقرار السياسة الاقتصادية الكلية

إن السياسات الاقتصادية الكلية الإيرانية وتقلبات أسعار الصرف تضيف إلى التحديات التي تواجه الشركات المملوكة للدولة. إن التغييرات السياسية المتكررة تعطل التخطيط الطويل الأجل، مما يجعل هذه الشركات غير قادرة على متابعة الأهداف الاستراتيجية المستقرة. وعلاوة على ذلك، فإن اعتمادها على المواد الخام والمعدات المستوردة يعرضها لتكاليف تتقلب مع سعر الصرف الإيراني المتقلب. ويؤدي هذا عدم الاستقرار إلى تضخم نفقات الإنتاج، مما يؤدي إلى تآكل كل من الإنتاجية والربحية.

الضغوط المالية على الميزانية الوطنية

إن الخسائر التي تتكبدها الشركات المملوكة للدولة تفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية إيران. ولتغطية عجزها التشغيلي، تعتمد هذه الشركات على الدعم الحكومي، وتستمد الموارد التي يمكن تخصيصها بخلاف ذلك لتطوير البنية التحتية أو برامج الرعاية الاجتماعية. وتعمل هذه الحاجة إلى المساعدة المالية المستمرة على تحويل الأموال عن أولويات أخرى، مما يزيد من الضغوط على الميزانية العامة لإيران.

في اقتراح الميزانية الأخير لعام 2025، ارتفعت المخصصات للشركات المملوكة للدولة بنسبة 47 بالمئة، حيث ارتفعت من 3741 تريليون تومان في عام 2023 إلى 5489 تريليون تومان. وقد أثارت هذه الزيادة انتقادات واسعة النطاق، لأنها تقيد الموارد للقطاع الخاص وتثبط المنافسة. يزعم كثيرون أن توسيع ميزانيات الشركات المملوكة للدولة غير الكفؤة يعوق استقلال القطاع الخاص، ويقلل من المنافسة في السوق، ويعزز تدخل الدولة في الاقتصاد.

عدم كفاءة الاقتصاد الإيراني الخاضع لسيطرة الحكومة

وعلى الرغم من عدم وجود حكومة كبيرة بشكل غير متناسب وفقًا للمعايير الدولية، فإن شبكة إيران الواسعة من الشركات المملوكة للدولة تخلق تصورًا للحجم البيروقراطي. ومع ذلك، فإن حجم هذه الشركات لا يترجم إلى كفاءة اقتصادية. بل إنه يؤدي بدلاً من ذلك إلى عدم كفاءة السوق ويثبط المنافسة. وعلى الرغم من أن حكومة إيران تواصل دعم الشركات الخاسرة ماليًا، فإن هذا النهج يؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي. على سبيل المثال، في حين كانت 194 شركة مملوكة للدولة غير مربحة في عام 2018، تم الإعلان رسميًا عن 9 شركات فقط على هذا النحو، مما يشير إلى إحجام عن الاعتراف بالحجم الحقيقي لعدم الكفاءة المالية.

يسلط الخبير الاقتصادي كامران ندري الضوء على أن الأطر التنظيمية الضعيفة والخبرة الإدارية المحدودة تشكل تحديات كبيرة في الإشراف على الشركات المملوكة للدولة في إيران. ويشير إلى أن تخصيص الميزانية لهذه الشركات غالبًا ما يخدم الوفاء بالتفويضات القانونية بدلاً من تعزيز الرقابة الفعالة. ويؤدي هذا الافتقار إلى المساءلة إلى تفاقم عدم الكفاءة، مما يخلق حلقة من الأداء الضعيف الذي يثقل كاهل دافعي الضرائب الإيرانيين في نهاية المطاف.