في 17 شباط (فبراير)، في خطابه الأخير، كشف المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي عن نقطة الضعف الأساسية للنظام - ليس التهديدات العسكرية الخارجية، ولكن السخط المتزايد للشعب الإيراني. وفي خطابه أمام جمهور مختار بعناية تحت ستار لقاء مع "أهالي أذربيجان الشرقية"، رفض خامنئي احتمال التدخل الأجنبي مع الاعتراف بالأزمة الوجودية التي تشكلها المعارضة الداخلية.

وأكد خامنئي بثقة أن إيران لا تواجه أي تهديدات عسكرية خارجية، متفاخراً بأن قدرات النظام الدفاعية على "مستوى النخبة" وأن "الأصدقاء والأعداء على حد سواء" يعترفون بقوته. وزعم أن "القضية اليوم ليست تهديداً عسكرياً"، مشيراً إلى أن نظام الملالي قد أمّن موقفه ضد الحرب التقليدية من خلال سنوات من الصراعات بالوكالة الإقليمية والترسيخ العسكري. لقد طمأن خامنئي جمهوره قائلاً: "من منظور الدفاع الصلب، ومن منظور التهديدات المادية التي يشكلها العدو، ليس لدينا أي مخاوف أو مشاكل. واليوم، نعلم نحن وأعداؤنا أن إيران تتمتع بمستوى عال من القدرة على مواجهة التهديدات الصلبة".

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ولكن على النقيض التام من هذه الشجاعة، ظهر القلق الحقيقي لدى خامنئي عندما حذر من "الحرب الناعمة" - وهو المصطلح الذي استخدمه لوصف المعارضة الداخلية وما يراه تلاعب العدو بالرأي العام. لقد اعترف بأن "خلق الشك حول المبادئ الأساسية للثورة الإسلامية" هو ساحة المعركة الحقيقية، معترفاً بأن أعظم نقاط ضعف الدكتاتورية الدينية هي الشكوك المتزايدة داخل المجتمع الإيراني. وحذر من أن "العدو يهدف إلى خلق الانقسام، وغرس الشك في المعتقدات الأساسية للثورة، وإضعاف صمود الشعب في الوقوف ضد الخصوم".

وفي اعتراف صارخ بالضعف، ناشد قوات النظام مواجهة ما يسمى "الحرب الناعمة" من خلال تعزيز جهود الدعاية. "لم ينجح العدو حتى الآن"، كما زعم، "لكن يجب ألا نسمح لهذا المخطط بأن يصبح ساري المفعول في المستقبل". ثم تحول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة والمؤسسات الثقافية وأجهزة الأمن، وحثهم على مواجهة هذه الحرب النفسية المزعومة من خلال إنتاج المحتوى، والسيطرة على السرديات، وضمان "عدم تسلل الأعداء إلى عقول الناس". كان نداءه إلى آلة الدعاية للنظام بمثابة اعتراف ضمني بأن الولاء الإيديولوجي بين صفوفه يضعف. كان قلق خامنئي على الروح المعنوية بين قواته واضحاً طوال خطابه. ووصف "الشك والتردد" كأدوات للعدو وأصر على أن "الشباب لا ينبغي أن يتأثروا برسائل اليأس". ومع ذلك، فإن تطميناته المتكررة خانت القلق المتزايد لنظام الملالي بشأن المعارضة الداخلية، وخاصة بين قواته الأمنية. وفي محاولة لحشد الثقة، أشار إلى احتفالات الذكرى السنوية في العاشر من شباط (فبراير)، مدعياً أنها أظهرت دعماً شعبياً لا يتزعزع. "أين في العالم ترى حشوداً ضخمة كهذه تحتفل بثورة بعد 46 عاماً؟" سأل، متجاهلاً الإكراه الواسع النطاق والحوافز المستخدمة لضمان الإقبال.

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بدلاً من تقديم الحلول، حاول خامنئي تحويل اللوم، داعياً جهاز الإعلام التابع للنظام و"الشباب النشط في الفضاء الإلكتروني" لمواجهة الروايات الأجنبية. إن دعوته إلى "إنتاج المحتوى" لمكافحة "الدعاية المعادية" تؤكد اعتماد النظام على الرسائل المصطنعة بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية لخيبة الأمل العامة.

كشف خطاب خامنئي عن حقيقة لا يمكن إنكارها: لم يعد بقاء الدكتاتورية الدينية مهدداً بالعمل العسكري الأجنبي ولكن من قبل نفس الأشخاص الذين يحكمهم. إن النظام الذي يجب أن يستدعي باستمرار آلة الدعاية الخاصة به للحفاظ على السيطرة، يعترف في جوهره بأنه يفقد قبضته. عندما لا يكون أعظم اهتمام الحكومة هو عدو خارجي ولكن مواطنيها الذين يشككون في شرعيتها، فإن هذا يشير إلى تآكل الروح المعنوية ورأس المال الاجتماعي والاستقرار المؤسسي. إن حقيقة أن خامنئي خصص جزءاً كبيراً من خطابه لحشد قواته ضد "الحرب الناعمة" تشير إلى أن الثقة في طول عمر النظام، حتى داخل صفوفه، وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.