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أذواق

elaphتارت الطماطم مع جبنة الفيتا وإكليل الجبل

تارت الطماطم مع جبنة الفيتا وإكليل الجبل

أنيمتة كلينكبي
elaphالحساء الإيطالي

الحساء الإيطالي

أنيمتة كلينكبي
elaphسلطة لحم مشوي مع الكسكس الخشن

سلطة لحم مشوي مع الكسكس الخشن

أنيمتة كلينكبي
elaphسلطة الأرز بالليمون اليونانية

سلطة الأرز بالليمون اليونانية

شيماء صافي
elaphخبز نان بالثوم

خبز نان بالثوم

أنيمتة كلينكبي
elaphالبطاطا الكريمية.. الطبق الجانبي المثالي لمائدة عيد الشكر

البطاطا الكريمية.. الطبق الجانبي المثالي لمائدة عيد الشكر

شيماء صافي
elaphسمك السلمون مع صلصة الخيار

سمك السلمون مع صلصة الخيار

أنيمتة كلينكبي
elaphكرات لحم الدجاج بالكاري

كرات لحم الدجاج بالكاري

أنيمتة كلينكبي
elaphحساء الطماطم

حساء الطماطم

أنيمتة كلينكبي
elaphسيفيتشي السلمون بالصلصة اليابانية

سيفيتشي السلمون بالصلصة اليابانية

أنيمتة كلينكبي
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