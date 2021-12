قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

نيويورك: بدأت خدمة البث التدفقي "إتش بي أو ماكس" الخميس عرض حلقات الموسم الجديد من مسلسل "Sex and the city" الواسع الشعبية، وقد غيرت عنوانه إلى "And Just Like That"، وباتت تدور أحداثه في نيويورك التي تطغى عليها أجواء جائحة كوفيد-19 فيما سينخفض عدد شخصياته النسائية الأربع إلى ثلاث، وقد أصبحن في الخمسين.

شكلت المغامرات المهنية والعاطفية للكاتبة الصحافية النيويوركية كاري برادشو وصديقاتها في نهاية تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الجاري محطة بارزة في تاريخ المسلسلات ومحطة "إتش بي أو" على غرار مسلسلات أخرى حققت نجاحاً كبيراً، من بينها "ذي سوبرانوز".

وعرضت من المسلسل ستة مواسم، تبعهما فيلمان، وتحوّل ظاهرة، وأصبحت أشهر مواقع أحداثه مقصداً للزوار في نيويورك، فيما غزت متاجر الملابس وصفحات الموضة على الإنترنت أزياء مستوحاة من توجهات شخصياته.

وقالت الروائية والصحافية الأميركية كانديس بوشنل التي استوحي المسلسل في بداياته من مقالاتها في صحيفة "نيويورك أوبزرفر" ثم من كتابها الصادر عام 1996 لوكالة فرانس برس "أعتقد أن ما أعطاه المسلسل للنساء ... هو رسالة نسوية تتناول أهمية استقلالية المرأة، وتحديداً استقلاليتها المالية، وأن تسعى إلى أن تكون هي نفسها (شخصية) مستر بيغ بدلاً من أن تسعى إلى الزواج من مستر بيغ".

وتضم الحلقات العشر التي باتت متوافرة اعتباراً من الخميس ثلاثاً فحسب من الصديقات الأربع، هنّ كاري (ساره جيسيكا باركر) والمحامية ميرندا هوبس (سينتيا نيكسون) وتاجرة الأعمال الفنية شارلوت يورك (كريستين ديفيس)، فيما تغيب كيم كاترال التي كانت تجسد شخصية سامنتا جونز، المرأة العصرية العاملة في قطاع الإعلانات.

وأوضحت "إتش بي أو ماكس" أن حياة النساء الثلاث وصداقتهن "تصبح أكثر تعقيداً في سن الخمسين". أما سارة جيسيكا باركر فقالت لصحيفة "نيويورك تايمز": "لم نحاول أن نقول: انظروا، لقد صرن أكثر نضجاً وذكاءً".